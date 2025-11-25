Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε εργοστάσιο με αποθήκη τροφίμων στην Επισκοπή του Ηρακλείου Κρήτης, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο επιχείρησαν αρχικά 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ σταδιακά οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 30 πυροσβέστες με εννέα οχήματα. Η ένταση της φωτιάς παρουσίασε ύφεση, ενώ για επιπλέον υποστήριξη μεταβαίνουν δυνάμεις από τον Άγιο Νικόλαο και υδροφόρα του Δήμου Χερσονήσου κατευθύνεται προς την Επισκοπή, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Λίγο μετά τις 11:00 το βράδυ, η πυρκαγιά είχε περιοριστεί, ωστόσο η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές στην αποθήκη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.