Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Τετάρτη (26/11), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League βρίσκεται ο Νίκος Μπότης.

Ο νεαρός τερματοφύλακας μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα των «ερυθρόλευκων» μετά τον τραυματισμού του Αλέξανδρου Πασχαλάκη, ήταν στην αποστολή για τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο και τώρα συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή για ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την Τρίτη (25/11) την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία βρίσκεται και ο Πνευμονίδης.

Αναλυτικά στην αποστολή των Πειραιωτών είναι οι Μπιανκόν, Μπότης, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ.