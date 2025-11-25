Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να υποδεχθεί, την Τετάρτη (26/11), τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Παναγιώτης Ρέτσος ήταν αυτός που εκπροσώπησε τους παίκτες της ομάδας στη συνέντευξη Τύπου.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν νίκη μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, παρ’ όλα αυτά υπάρχει πίστη στις δυνατότητες της ομάδας ενόψει του αγώνα με τη «βασίλισσα», με τον διεθνή Έλληνα κεντρικό αμυντικό να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου.

Για τη Ρεάλ Μαδρίτης και αν τους φοβίζει: «Προφανώς ξέρουμε με τι ομάδα έχουμε να κάνουμε, πόσο υψηλού επιπέδου είναι η Ρεάλ. Έχουμε δείξει το επίπεδό μας και θα επικεντρωθούμε στο τι κάνουμε εμείς. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Είναι μία ομάδα που μπορεί να σε πληγώσει σε μία στιγμή».

Για το αν το παιχνίδι της Τετάρτης (26/11) θα έχει ομοιότητες με αυτό κόντρα στη Μπαρτσελόνα: «Το ότι έτυχε να παίξουμε με τις δυο καλύτερες ισπανικές ομάδες είναι μεγάλη ευχαρίστηση για εμάς. Είναι κίνητρο, είναι πολύ μεγάλες ομάδες. Δεν έχουμε να αποδείξουμε κάτι σε κάποιον, αλλά θέλουμε να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο και να πάρουμε αποτέλεσμα, γιατί νιώθω ότι μας χρωστάει κάτι η τύχη και θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα πάρουμε τη νίκη».

Για τον Εμπαπέ και πώς θα τον αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός: «Πέραν του Εμπαμπέ υπάρχουν πόσοι ακόμα παίκτες στη Ρεάλ. Έχουμε να κάνουμε με τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Όμως και εμείς έχουμε πολύ καλούς παίκτες ατομικά και το έχουμε δείξει. Θα έχουμε και τη βοήθεια του κόσμου, που ξέρουμε πόσο πολύ μας ενισχύει. Να το ευχαριστηθούμε και να δείξουμε τον καλύτερο δυνατό εαυτό μας».

Για το τι έμαθαν από το παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα: «Γενικά το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών και πρέπει να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις. Να μας επηρεάζουν τα πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε εμείς και όχι όσα δεν μπορούμε, όπως είναι τα διαιτητικά λάθη. Εάν ακολουθήσουμε το πλάνο, όπως με την Μπαρτσελόνα, θα δείξουμε ωραία πράγματα».

Για το αν έχουν πεισμώσει λόγω του τρόπου με τον οποίο ήρθε η ήττα από τη Μπαρτσελόνα: «Κάθε παιχνίδι μας δίνει κίνητρο. Περιμένουμε το αυριανό ματς και εμείς και ο κόσμος. Κοιτάμε το αυριανό παιχνίδι και έχουμε αφήσει πίσω αυτό με την Μπαρτσελόνα».

Για το αν ο αγώνας με τη Ρεάλ θα αποτελέσει ένα νέο ξεκίνημα για να ξαναμπεί ο Ολυμπιακός στη διεκδίκηση της πρόκρισης: «Νομίζω είναι το μόνο που μας ενδιαφέρει, για να πάρουμε βαθμούς και να έχει σημασία. Κοιτάμε τον στόχο που είναι η είσοδος στην 24αδα. Θα είναι δύσκολο, αλλά όλο για κάποιον λόγο γίνονται. Τα αποτελέσματα που δεν κερδίσαμε στα προηγούμενα ματς θα μας ωφελήσουν στο μέλλον κάπου».