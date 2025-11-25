Ο Τσάμπι Αλόνσο αποθέωσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό, την Τετάρτη (26/11), στο Καραϊσκάκη.

Το παιχνίδι θα γίνει στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και ο προπονητής της ισπανικής ομάδας είπε τα εξής στις δηλώσεις.

Για το ματς απέναντι στον Ολυμπιακό: «Χρειαζόμαστε ένα καλό αγώνα μετά από ένα κακό σερί. Θέλουμε και τους βαθμούς παρά το γεγονός πως έχουμε ήδη 9 στο Champions League».

Για τη θέση του στη Ρεάλ: «Ήξερα ότι θα αντιμετωπίσω μια απαιτητική δουλειά με όμορφες στιγμές. Στιγμές όπου θα χρειαστείς συγκέντρωση, σύνδεση και όπου θα πρέπει να αντιδράσεις. Είμαστε σε ένα σημείο καμπής, αλλά είναι ένα τεράστιο προνόμιο και μια μοναδική ευκαιρία που βρίσκομαι στον πάγκο της Ρεάλ».

Για τη διαχείριση των αποδυτηρίων: «Έχω συνυπάρξει με απαιτητικές προσωπικότητες που πάντα θέλουν το καλύτερο. Αυτή είναι η τύχη του να είσαι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το να είσαι με παίκτες τέτοιου επιπέδου. Σίγουρα δεν είμαι ο πρώτος προπονητής που βιώνει τέτοιες καταστάσεις. Θυμάμαι πώς ήταν με Πελεγκρίνι και Αντσελότι. Υπάρχουν απαιτήσεις και κάνουμε την αυτοκριτική μας. Ξέρουμε προς τα που θέλουμε να κατευθυνθούμε.

Εγώ σέβομαι όλους τους παίκτες, σε όλα τα αποδυτήρια περνάς τέτοιες στιγμές και πρέπει να διαχειριστούμε αυτόν τον εξωτερικό θόρυβο. Το σημαντικό είναι να μην χάνουμε τη συγκέντρωσή μας και πώς θα διαχειριστούμε τις κακές καταστάσεις».

Για τον Ολυμπιακό: «Ξέρω ότι έχει κατακτήσει το Conference. Δεν παρακολουθώ τον Ολυμπιακό μόνο και μόνο επειδή παίζουμε μαζί αύριο. Ξέρω και εκτιμώ τους Κοβάσεβιτς και Μεντιλίμπαρ. Είναι μεγάλος προπονητής ο Μεντιλίμπαρ που παίζει έντονο ποδόσφαιρο. Χαίρομαι που έχει αυτή την αναγνώριση κι εκτός Ισπανίας».

Για το γεγονός πως η Ρεάλ δεν έχει κερδίσει ποτέ στην Ελλάδα: «Πάντα υπάρχει η πρώτη φορά και ελπίζω να είναι αύριο».