Το κλίμα στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι και το καλύτερο πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ο Τσάμπι Αλόνσο όμως συνεχίζει να έχει την απόλυτη στήριξη της διοίκησης, όπως ανέφερε η Marca.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι με την Έλτσε στο τελευταίο παιχνίδι τους πριν το Καραϊσκάκη και το κλίμα στα αποδυτήρια δεν είναι καλό, καθώς οι παίκτες έχουν παράπονα από τον Τσάμπι Αλόνσο.

Τα ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου κάνουν λόγο για δημιουργία δύο ομάδων στα αποδυτήρια, αυτούς που είναι υπέρ και αυτούς που είναι κατά του προπονητή, με τη θέση της διοίκησης όμως να είναι ξεκάθαρη, όπως τονίζει η Marca.

«Είναι το αφεντικό», αναφέρει το μαδριλένικο Μέσο πως είναι η θέση της διοίκησης της Ρεάλ για τον Αλόνσο, πράγμα που σημαίνει ότι στηρίζει και όλες τις επιλογές του, κάποιες εκ των οποίων έχουν ως συνέπεια τη δυσαρέσκεια ορισμένων παικτών.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Τετάρτη (26/11) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, ψάχνοντας το αποτέλεσμα που θα τον διατηρήσει ζωντανό στη μάχη της πρόκρισης. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν 2 βαθμούς μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και βρίσκονται στην 31η θέση ενώ οι Ισπανοί με 9 βαθμούς είναι στην 7η.