Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία στις 26 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, να είναι 1η στη La Liga και να τα πάει μια χαρά και στο Champions League, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το κλίμα στις τάξεις της είναι καλό.

Η «βασίλισσα» άλλαξε προπονητή το περασμένο καλοκαίρι, με τον Τσάμπι Αλόνσο να αναλαμβάνει και να επιθυμεί να περάσει τη δική του φιλοσοφία στην ομάδα και φυσικά τον δικό του τρόπο δουλειάς. Έτσι, από εκεί που οι αστέρες της Ρεάλ ήταν… χαλαροί με τον Κάρλο Αντσελότι, βρέθηκαν φέτος να πρέπει να αλλάξουν τις συνήθειές τους.

Ο Αλόνσο θέλει να ελέγχει τα πάντα, έχει αλλάξει τον τρόπο δουλειάς καθώς δείχνει πολύ βίντεο στους παίκτες του και γενικά δείχνει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την τακτική, με αποτέλεσμα στα αποδυτήρια κάποιοι να δυσανασχετούν.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η El Mundo Deportivo, οι σχέσεις του προπονητή με τους παίκτες δεν είναι καλές και είναι πέντε αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα μαζί του: Οι Τιμπό Κουρτουά, Βινίσιους Ζούνιορ και Τζουντ Μπέλιγχαμ επειδή διαφωνούν με τον τρόπο παιχνιδιού ενώ οι Φεντερίκο Βαλβέρδε και Εντουάρντο Καμαβινγκά έχουν παράπονα επειδή δεν έχουν εξασφαλισμένη θέση στην 11άδα.

Όπως και να έχει, με την ομάδα να τα πάει καλά σε πρωτάθλημα και Champions League, η διοίκηση δεν βλέπει κάποιο λόγο για να επέμβει και στηρίζει σε απόλυτο βαθμό τον προπονητή, ο οποίος δεν δείχνει διατεθειμένος να αλλάξει τη φιλοσοφία του.