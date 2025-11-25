Εκτός από την σπουδαία αναμέτρηση της Ρεάλ με τον Ολυμπιακό (26/11, 22:00) θα είναι ο Βέλγος άσος, Τιμπό Κουρτουά, εξαιτίας στομαχικών διαταραχών, όπως αναφέρουν τα Μέσα στην Ισπανία.

Ο λόγος που ο 33χρονος κίπερ έμεινε εκτός είναι πως διαγνώστηκε με γαστρεντερίτιδα.

«Μετά από εξέταση σήμερα από τις ιατρικές υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τιμπό Κουρτουά διαγνώστηκε με ιογενή γαστρεντερική λοίμωξη. Θα χάσει το ταξίδι στην Αθήνα. Η κατάστασή του θα παρακολουθείται», αναφέρει η ανακοίνωση της Ρεάλ.

Θυμίζουμε ότι η αποστολή των Μαδριλένων αναμένεται στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης (25/11).