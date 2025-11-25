Ο Άλβαρο Καρέρας ήταν αυτός που εκπροσώπησε τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης (26/11) στο Καραϊσκάκη.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο αμυντικός της «βασίλισσας» τόνισε τα εξής στις δηλώσεις του.

Για την προσέγγιση του αγώνα: «Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να παίξω τη σεζόν μου εδώ, ειδικά στο Champions League. Ξέρουμε ότι είναι μια σκληρή ομάδα, ότι ερχόμαστε στο γήπεδό τους και ότι θα είναι δύσκολο να κερδίσουμε τον αγώνα».

Για την ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια: «Είναι υπέροχα, έχουμε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα με τον προπονητή. Υπάρχει μια πολύ καλή ατμόσφαιρα και έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας».

Για το Champions League: «Κάθε φορά που φτάνω σε ένα νέο μέρος, προσπαθώ όσο καλύτερα μπορώ και πιστεύω ότι θα αποδώσω στο υψηλότερο επίπεδό μου. Ελπίζω για πολλά περισσότερα λεπτά σε μια μακρά σεζόν όπως αυτή που έχουμε εδώ. Πιστεύω ότι θα συνεχιστεί έτσι».

Για την ανάλυση των ομάδων: «Μου αρέσει να αναλύω τον αντίπαλο, τους αγώνες. Μου αρέσει να τους αναλύω. Και μου αρέσει επίσης να βγαίνω έξω και να απολαμβάνω την ομορφιά του ποδοσφαίρου».

Για το εάν η Ρεάλ Μαδρίτης χαίρει μεγαλύτερου σεβασμού στο εξωτερικό παρά στην Ισπανία: «Καμία ομάδα δεν απολαμβάνει να παίζει εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία και μεγάλο όνομα. Αλλά πηγαίνουμε σε κάθε γήπεδο πεινασμένοι για τη νίκη, με χαρακτήρα και πάντα προσπαθώντας να επιτεθούμε».