Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Τετάρτη (26/11) τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε πως η ομάδα του μπορεί να βάλει δύσκολα στην αντίπαλό της.

Η «βασίλισσα» είναι, φυσικά, το φαβορί, οι «ερυθρόλευκοι» όμως θα προσπαθήσουν χωρίς άγχος αλλά με πολύ πάθος να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα, με τον προπονητής τους να αναφέρεται σε διάφορα θέματα στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ…

Για τις απουσίες της Ρεάλ: «Είναι άλλο το τι γράφεται στα Μέσα και άλλο τι ξέρουμε εμείς. Δεν έχει καμία σημασία. Όποιοι παίκτες και εάν είναι μέσα δεν μας χαρίσουν τίποτα».

Για την κατάσταση της ομάδας: »Νομίζω πώς είμαστε καλά. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι με την PSV. Να εστιάσουμε στη συγκέντρωση διότι αυτές οι ομάδες έχουν τόσο καλούς παίκτες που δεν χρειάζεται να παίζουν καλά και που ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα».

Για το πώς θα προσεγγίσει το ματς ο Ολυμπιακός: «Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι σχεδιάζει ο αντίπαλος. Θα κάνουμε αυτό που πιστεύουμε για να νικήσουμε. Εμείς θα κάνουμε αυτά που πιστεύουμε. Το κυριότερο είναι να είμαστε ο καλός μας εαυτός σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού».

Για το εάν έχει χαρακτήρα do or die ο αγώνας: «Όχι, στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ζωή ή θάνατος. Εάν νικήσουμε θα έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες για τους «24» και εάν χάσουμε θα μειωθούν. Αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας και εάν μας νικήσουν να είναι επειδή θα είναι καλύτεροι και όχι επειδή θα τους έχουμε δώσει την ευκαιρία να μας βλάψουν».

Για τα εσωτερικά θέματα της Ρεάλ: «Όλα αυτά είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν. Είναι πράγματα που τα λύνουν εσωτερικά οι ομάδες. Ο Βινίσιους και ο Αλόνσο ξέρουν να τα διευθετήσουν. Λένε πώς δεν είναι καλά αλλά η Ρεάλ είναι 1η και ο Αλόνσο είναι ένας πολύ καλός προπονητής».

Για τον Εμπαπέ και το γεγονός ότι έχει σταματήσει να σκοράρει: «Αφού έχει σταματήσει μακάρι να παραμείνει έτσι».

Για την κριτική στον Αλόνσο: «Τον αμφισβητείτε εσείς ή γενικά; Δεν έχουμε τίποτα να τον συμβουλεύσουμε εάν είναι έτσι».

Για τις δικές του αναμετρήσεις με τη Ρεάλ: «Έχω νικήσει 2 φορές τη Ρεάλ αλλά έχω ξεχάσει πόσες φορές έχω χάσει, πάνω από 12 ή 14. Η Ρεάλ είναι η καλύτερη ομάδα. Θέλουμε να είμαστε άψογοι και να ελπίζουμε να μην κάνουν εκείνοι τη δουλειά τους τέλεια».

Για την κατάσταση στη Ρεάλ: «Στη Ρεάλ όταν όλα δεν είναι τέλεια υπάρχει γκρίνια. Αλλά ξέρουν – όπως και εμείς – να διαχειρίζονται αυτήν την κατάσταση αλλά και την πίεση. Μέσα στην ομάδα της Ρεάλ δεν νιώθουν αυτήν την πίεση. Να ξέρουμε ότι όλο αυτό δεν θα επηρεάσει τη Ρεάλ. Να είμαστε οι καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο και να ελπίζουμε πώς η Ρεάλ δεν θα είναι η καλύτερη βερσιόν του εαυτού της».

Για τον αριθμό των νικών και ηττών του με τη Ρεάλ: «Η ιδέα του παιχνιδιού μου δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει σημασία εάν έχει χάσει από εμένα. Η Ρεάλ κερδίζει τα περισσότερα παιχνίδια με όποιον και να παίζει. Αυτό που έχει πιο μεγάλη σημασία είναι να διατηρήσουμε τη δική μας νοοτροπία».

Για τη σύγκριση με άλλες χρονιές με τη Ρεάλ και τη σύγκριση με Αντσελότι και Αλόνσο: «Δεν νομίζω πώς έχει αλλάξει πολύ. Η Ρεάλ είναι πάντα η καλύτερη ομάδα, η πιο ποιοτική και με τους καλύτερους παίκτες του κόσμου. Είναι δουλειά του προπονητή που κρίνει το ποιοι θα παίζουν. Με τον Τσάμπι Αλόνσο περισσότεροι παίκτες παίρνουν την ευκαιρίες τους από τον πάγκο και αλλάζουν περισσότερο οι αποστολές. Δεν είχε χρόνο να δείξει όλα όσα θέλει να αλλάξει. Αλλά το στιλ παιχνιδιού δεν έχει αλλάξει».

Για το πώς περιμένει τη Ρεάλ: «Από τη στιγμή που η Ρεάλ έχει τους καλύτερους παίκτες μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε. Εμείς σίγουρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε ότι αποφασίσει να κάνει. Έχει παίκτες που εάν αποφασίσουν να βγουν ψηλά και να μας πιέσουν θα μας απειλήσουν. Εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε το παιχνίδι μας».

Για την κατάσταση της αντιπάλου: «Όποια Ρεάλ και να είναι, είναι η πιο καλή της Ευρώπης. Εάν κάνει τη δουλειά της καλά είναι σχεδόν αδύνατον να τη νικήσεις. Για αυτό εμείς θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο. Θα παίξουμε όπως έχουμε σκεφτεί. Εάν κάνουμε το παιχνίδι μας τότε όχι μόνο η Ρεάλ αλλά οποιαδήποτε ομάδα θα δυσκολευτεί».

Για το πώς θα σταθεί αύριο η Ρεάλ ως προς την άμυνά της: «Δεν έχει καμία σημασία που έχει τόσες απουσίες. Όποιος και να παίξει είναι παίκτης της Ρεάλ και είναι πολύ καλός. Όποια ομάδα και να παρατάξει θα είναι πολύ ανταγωνιστική με 4 αμυντικούς ή και 5. Για εμάς θα είναι σίγουρα δύσκολα να τους ανοίξουμε την άμυνα».

Για το Champions League και την προτεραιότητα στο Πρωτάθλημα: «Για εμάς το Champions League είναι μία επιβράβευση. Η προτεραιότητα είναι το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο γιατί ξέρουμε ότι μπορούμε να τα κατακτήσουμε. Θα ήταν ένα θαύμα θα κατακτούσαμε τη διοργάνωση. Δεν πάμε εκεί για να ακούσουμε απλά τον ύμνο και τη μουσική. Θέλουμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται».