Η ιατροδικαστική έκθεση που υποβλήθηκε στην Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανατρέπει τα αρχικά σενάρια για τον θάνατο της τετραμελούς οικογένειας Böcek από τη Γερμανία που διέμενε σε ξενοδοχείο στο Φατίχ. Τα ευρήματα του Ιατροδικαστικού Ινστιτούτου, τα οποία δημοσιεύουν μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ισχυρού τοξικού παράγοντα στο περιβάλλον του ξενοδοχείου.

Πιο συγκεκριμένα, ανιχνεύθηκε αέριο φωσφίνη – ένας μεταβολίτης εντομοκτόνου – σε δείγματα όπως πετσέτες, μάσκες και επιχρίσματα που ελήφθησαν από το ξενοδοχείο. Η φωσφίνη, προϊόν του φωσφιδίου του αργιλίου, είναι ένα ισχυρό φυτοφάρμακο και υποκαπνιστικό (fumigant) που χρησιμοποιείται στη γεωργία και μετατρέπεται σε εξαιρετικά τοξικό αέριο με την επαφή με νερό ή υγρασία.

Η παράνομη απεντόμωση και ο χώρος της τραγωδίας

Η ανατροπή επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα για τις συνθήκες απεντόμωσης στο ξενοδοχείο, γεγονός που οδηγεί τις Αρχές στο συμπέρασμα της ανεξέλεγκτης χρήσης της τοξικής ουσίας.

Η απεντόμωση έγινε στο δωμάτιο 101.

Η οικογένεια Böcek διέμενε στον αμέσως επάνω όροφο, στο δωμάτιο 201.

Η προκαταρκτική έκθεση του Ιατροδικαστικού Ινστιτούτου αναφέρει ότι το δωμάτιο 201 δεν διέθετε σύστημα εξαερισμού, γεγονός που διευκόλυνε τη συγκέντρωση και την παραμονή του δηλητηριώδους αερίου.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία που πραγματοποίησε την απεντόμωση δεν είχε εταιρική δομή και εκτελούσε τις εργασίες χωρίς την απαραίτητη πιστοποίηση και εκπαίδευση.

Το Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο έχει ήδη υποβάλει την έκθεση στην Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης στις 24 Νοεμβρίου 2025, ζητώντας γνωμάτευση από την 1η Ειδική Επιτροπή του, η οποία αναμένεται να οριστικοποιήσει την αιτία θανάτου στις 28 Νοεμβρίου 2025.

Τι προηγήθηκε της τραγωδίας

Η οικογένεια, Servet και Çiğdem Böcek, με τα δύο ανήλικα παιδιά τους, Kadir Muhammet (6) και Masal (3), έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη από τη Γερμανία στις 9 Νοεμβρίου. Στις 12 Νοεμβρίου προσήλθαν σε νοσοκομείο με ναυτία και εμέτους, αλλά επέστρεψαν στο ξενοδοχείο μετά τον έλεγχο.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία για τα παιδιά, με αποτέλεσμα στις 13 Νοεμβρίου να κληθεί ασθενοφόρο. Τρία μέλη της οικογένειας απεβίωσαν αρχικά παρά την άμεση διακομιδή. Η μητέρα απεβίωσε στις 14 Νοεμβρίου και ο πατέρας στις 17 Νοεμβρίου κατά τη νοσηλεία τους στο νοσοκομείο Ταξίμ.

Στο πλαίσιο των ερευνών, δεν εντοπίστηκε κάποια ακατάλληλη ουσία στα τρόφιμα που είχαν καταναλωθεί από τα θύματα, ενώ δύο άλλοι τουρίστες και ένας συνοδός τουρίστα νοσηλεύτηκαν επίσης με παρόμοια συμπτώματα. Σε σχέση με την υπόθεση, έχουν ήδη συλληφθεί 10 άτομα που σχετίζονται με τη διαχείριση και την απεντόμωση του ξενοδοχείου.