Ένας θερμοσίφωνας εξερράγη σε εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Πατρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας εργαζόμενος. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Τρίτης και προκάλεσε αναστάτωση στον χώρο. Στο εργοστάσιο έφτασαν άμεσα πυροσβέστες και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πληροφορίες του τοπικού μέσου tempo24 αναφέρουν πως ο θερμοσίφωνας «έσκασε» στον χώρο της κουζίνας και εκεί βρισκόταν ένα άτομο – εργαζόμενος στην εταιρεία.

Πρόκειται για έναν άνδρα 35 ετών, ο οποίος με πολλά εγκαύματα μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» και, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής.