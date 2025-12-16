Μια πτήση που είχε ξεκινήσει από το Άμστερνταμ και διέσχιζε τον Ατλαντικό ακυρώθηκε αφότου οι επιβάτες και το προσωπικό εντόπισαν έναν τεράστιο αρουραίο στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Το Airbus A330 της KLM επρόκειτο να μεταφέρει 250 επιβάτες από το Άμστερνταμ στην Αρούμπα και στη συνέχεια στο Μποναίρ, στις 10 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, μετά τον εντοπισμό του τρωκτικού, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν στην Αρούμπα και το αεροσκάφος καθηλώθηκε, σύμφωνα με το Aviation24.be.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media φέρεται να καταγράφει τον ανεπιθύμητο «επιβάτη» να τρέχει πάνω σε μια κουρτινόβεργα στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Εκπρόσωπος της KLM δήλωσε στην Independent ότι το αεροπλάνο αποσύρθηκε άμεσα από την ενεργό υπηρεσία και υποβλήθηκε σε ενδελεχή καθαρισμό, κάνοντας λόγο για ένα «ιδιαίτερα εξαιρετικό περιστατικό».

«Η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών και του πληρώματός μας αποτελούν πάντοτε την ύψιστη προτεραιότητά μας», τόνισε.

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της KLM ανέφερε στο RTL News ότι ο «πιλότος ουσιαστικά δεν είχε άλλη επιλογή» από το να συνεχίσει το δρομολόγιο, καθώς το τρωκτικό εντοπίστηκε την ώρα που το αεροπλάνο βρισκόταν πάνω από τον ωκεανό.

«Ωστόσο, οι επιβάτες παρέμειναν ψύχραιμοι και το προσωπικό παρακολουθούσε στενά το ζώο. Επίσης, το ζώο δεν πλησίασε το φαγητό», πρόσθεσε.