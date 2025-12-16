Για το αγροτικό, την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup, την ακρίβεια, τα περιθώρια επιπλέον φοροελαφρύνσεων, καθώς και για θέματα καθημερινότητας, όπως ο νέος ΚΟΚ και το άβατο στα πανεπιστήμια μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε vidcast στους Κωνσταντίνο Κίντζιο και Σπύρο Ανδριανό. Αναφέρθηκε ακόμα στα βιβλία που γράφονται από πρώην πρωθυπουργούς και αν θα γράψει και ο ίδιος αλλά και στη ζωή μετά την πολιτική.

Αναφερόμενος στην εκλογή Πιερρακάκη είπε χαρακτηριστικά: «Την ίδια μέρα δύο διαφορετικές Ελλάδες: Πιερρακάκης Πρόεδρος στο Eurogroup και ο επονομαζόμενος “Φραπές”. Ξέρω με ποια Ελλάδα είμαι και για ποια Ελλάδα αγωνίζομαι. Υπάρχουν μάχες που θα χάσουμε, αλλά τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε: «Είναι από τις τελευταίες μάχες που δίνουμε με την παλιά Ελλάδα που μας πλήγωσε και μας χρεοκόπησε», ενώ αναφερόμενος στην ατζέντα της επόμενης τετραετίας είπε ότι στόχος είναι η πλήρης ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα.

Μάλιστα πρότεινε το εξής: «Ας δημιουργήσουμε άμεσα μια επιτροπή στη Βουλή, με διακομματικό προεδρείο και να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο με ευρύτερη συναίνεση για την πλήρη αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα».

Για την ακρίβεια ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η απάντηση είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, με στόχο τον μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ και κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο περαιτέρω βελτιώσεων στη φορολόγηση των επιχειρήσεων, ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων: «Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η φορολογία τους επί διακυβέρνησης ΝΔ είναι σημαντικά μειωμένη. Και επίσης, εισπράττουμε πια και από φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία εισπράτταμε πριν. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι επιχειρήσεις έχουν κέρδη, έστω και με το παράδειγμα που σας έδωσα πριν κι έστω και με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, μπορούν τελικά να εισφέρουν περισσότερο στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτός είναι ένας ενάρετος κύκλος».

Μάλιστα τόνισε: «Για το ζήτημα της προκαταβολής κρατήστε έναν αστερίσκο να με ξαναρωτήστε του χρόνου».

Στέλνει επίσης μήνυμα μηδενικής ανοχής για την παραβατική οδική συμπεριφορά.

«Ο συνδυασμός του νέου ΚΟΚ, των αυξημένων ελέγχων και των καμερών θα αλλάξουν τα πάντα – οι κλήσεις στους “επώνυμους” δείχνουν ότι δεν υπάρχουν πια δυνατότητες παρεμβάσεων: “σβήσε μου την κλήση”».

Επίσης, αναφέρθηκε στο άβατο στα πανεπιστήμια λέγοντας ότι σπάσανε. «Η Αστυνομία μπορεί να μπαίνει και να πετάει έξω τους “μπαχαλάκηδες” – είναι μια σημαντική επιτυχία».

Σε ερώτηση για τη ζωή του μετά την πολιτική και αν θα γράψει βιβλίο ανέφερε: «Ας γράψουν οι άλλοι τα βιβλία για εμάς».

Για τις εκλογές σημείωσε: «Υπέγραψα τετραετές συμβόλαιο με τους Έλληνες πολίτες – το 2027 έχουν δύο δυνατότητες: να με απολύσουν ή να μου ανανεώσουν το συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια ακόμα».

Λέει επίσης: «Η πολιτική δεν είναι για πάντα – σίγουρα θα δουλέψω μετά την πολιτική».