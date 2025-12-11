Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στις πρώτες δηλώσεις που έκανε μετά την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, δήλωσε ότι νιώθει τιμή που τον εξέλεξαν.

«Νιώθω τιμή που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου», είπε ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών.

«Οι παλιές διακρίσεις που υπήρχαν στην Ευρώπη και μέσα στις οποίες μεγάλωσαν γενιές Ευρωπαίων, οι διακρίσεις μεταξύ βορρά και νότου, ανατολής και δύσης, οι λεγόμενοι φειδωλοί και οι λεγόμενοι σπάταλοι, φαίνεται να έχουν υποχωρήσει. Και αυτό συμβαίνει επειδή οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι λίγο πολύ κοινές. Είναι πολύ παρόμοιες. Είναι κοινές αμυντικές προκλήσεις που προκύπτουν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχουμε κοινές προκλήσεις τεχνολογικής καινοτομίας, κοινές μακροοικονομικές ανισορροπίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και από αυτή την άποψη, οι πολιτικές που θα προωθήσουμε θα πρέπει επίσης να είναι κοινές», είπε ο νέος πρόεδρος του Eurogroup.

Το δεύτερο μάθημα αφορά την έκθεση Ντράγκι, με τον Κ. Πιερρακάκη να υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη «γνωρίζει τι πρέπει να κάνει» και πως η νέα στρατηγική της πρέπει να γίνει «συνώνυμο αποτελεσματικότητας, συνεργασίας και ταχύτητας».

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, σημείωσε ότι πριν από δέκα χρόνια η συζήτηση στις Βρυξέλλες αφορούσε το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη, όμως «η Ελλάδα άντεξε», κάτι που, όπως είπε, αποτελεί απόδειξη της δύναμης της κοινωνίας, της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, της προσπάθειας των τελευταίων ετών, αλλά και της «μεταρρυθμιστικής νοοτροπίας της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να φέρει μεταρρυθμίσεις και αλλαγές». Πρόσθεσε ότι «αυτό το μάθημα δεν είναι μόνο εθνικό, είναι θεμελιωδώς ευρωπαϊκό».

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup ευχαρίστησε τους υπουργούς Οικονομικών για την εμπιστοσύνη τους και απέδωσε φόρο τιμής στον απερχόμενο πρόεδρο Πασκάλ Ντόναχιου, καθώς και στον Βέλγο συνυποψήφιό του, Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ. Διαβεβαίωσε ότι θα αναλάβει τα καθήκοντά του «με ευθύνη, ταπεινότητα και αποφασιστικότητα» και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με όλα τα κράτη μέλη «για να επιτύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα για τους πολίτες μας και να ενισχύσουμε τα θεμέλια μιας ισχυρής εμπιστοσύνης στην Ευρώπη, η οποία είναι έτοιμη και ανθεκτική στο μέλλον».

Σημειώνεται, ότι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup αναλαμβάνει τα καθήκοντά από την επόμενη ημέρα, 12 Δεκεμβρίου, και η διάρκεια της θητείας του είναι 2,5 χρόνια, ενώ μπορεί να ανανεωθεί.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη προγραμματίζεται προς το παρόν για τις 19 Ιανουαρίου 2026.