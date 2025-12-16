Θλίψη έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η είδηση του θανάτου του προέδρου της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, Μανώλη Κουμαντάκη, ο οποίος ήταν επί πολλά έτη και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Στη συλλυπητήρια δήλωσή του ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρει: «Η απρόσμενη απώλεια του Μανώλη Κουμαντάκη δημιουργεί ένα μεγάλο κενό, πρώτα από όλα στην οικογένειά του και στη συνέχεια στην εμπορική κοινότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης.

Ο Μανώλης Κουμαντάκης, με έντονη παρουσία στα δημόσια πράγματα, πορεύτηκε με αδιαπραγμάτευτη θέληση στον δρόμο της προσφοράς προς τους συναδέλφους του εμπόρους, τους οποίους εκπροσώπησε με δυναμισμό για σειρά ετών. Στην Περιφέρεια Κρήτης αναπτύξαμε σημαντικές πρωτοβουλίες και κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων.

Στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ας είναι αιώνια η μνήμη του».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε για την απώλεια του Μανώλη Κουμαντάκη: «Αποχαιρετούμε με οδύνη τον Μανώλη Κουμαντάκη, έναν πρωταγωνιστή της επιχειρηματικής κοινότητας του τόπου μας, άνθρωπο ασυμβίβαστο και πρωτοπόρο.

Ο Μανώλης Κουμαντάκης καταγράφεται στην ιστορία της πόλης ως ηγετική προσωπικότητα που υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια το επιχειρείν και τη συλλογική προσπάθεια από πολλές θέσεις, κερδίζοντας την αναγνώριση των συναδέλφων του στον επιχειρηματικό κόσμο και των πολιτών του Ηρακλείου.

Προσωπικά, αποχαιρετώ τον φίλο και πολιτικό συνοδοιπόρο της τελευταίας δεκαετίας του 20ου και της πρώτης του 21ου αιώνα, στη διαδρομή του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (Ο.Π.Ε.Κ.). Τον θυμάμαι ενεργητικά παρόντα από την πρώτη στιγμή, μαχητικό, ευρηματικό και δοτικό, πάντα με την ιδιαίτερη αίσθηση ανθρωπιάς που ήταν στοιχείο διακριτικό του χαρακτήρα του.

Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Εκφράζω τη βαθύτατη λύπη μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του».