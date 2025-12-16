Όταν ένας σύλλογος της κορυφαίας κατηγορίας της Φινλανδίας υπέστη τεράστιες ζημιές από εμπρηστική επίθεση στο γήπεδό του, η αντίδραση της ποδοσφαιρικής κοινότητας ήταν άμεση και συγκινητική.

Το Tehtaan kenttä, έδρα της Χάκα από τη Βαλκεακόσκι, μια πόλη περίπου 21.000 κατοίκων στη νότια Φινλανδία, τυλίχθηκε στις φλόγες στις 7 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα να καταστεί «μη λειτουργικό». Οι άνθρωποι του συλλόγου δήλωσαν σοκαρισμένοι από το περιστατικό, αλλά και βαθιά συγκινημένοι από το κύμα στήριξης που ακολούθησε, ακόμη και από αντίπαλες ομάδες, καθώς η Χάκα προσπαθεί να αποκαταστήσει την έδρα της ενόψει της νέας σεζόν.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε στις 9 Δεκεμβρίου ότι «η κεντρική εξέδρα και μέρος του συνθετικού χλοοτάπητα καταστράφηκαν», κάνοντας λόγο για «ύποπτο βανδαλισμό». Μετά την ανάκριση τριών ανηλίκων κάτω των 15 ετών, ένας εξ αυτών παραδέχθηκε πως έβαλε φωτιά σε αντικείμενο, προκαλώντας την πυρκαγιά. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι η έρευνα συνεχίζεται, αν και παιδιά κάτω των 15 ετών δεν φέρουν ποινική ευθύνη.

Πρόκειται για τη δεύτερη σοβαρή πυρκαγιά που πλήττει το γήπεδο χωρητικότητας 3.500 θεατών μέσα σε 30 χρόνια, μετά το αντίστοιχο περιστατικό του 1994, όταν είχε καταστραφεί η κεντρική εξέδρα. Είναι επίσης το δεύτερο τέτοιο συμβάν σε φινλανδικό σύλλογο της πρώτης κατηγορίας μέσα σε δύο σεζόν, μετά τη φωτιά στην έδρα της Γκνίσταν πέρυσι.

Η φωτιά σημειώθηκε μόλις δύο μήνες μετά τον υποβιβασμό της Χάκα από τη Veikkausliiga, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την οικονομική κατάσταση του συλλόγου, καθώς πρέπει να αποκαταστήσει εξέδρα και αγωνιστικό χώρο έως την έναρξη της νέας σεζόν τον Απρίλιο. Για τον λόγο αυτό έχει ξεκινήσει καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων, με τη στήριξη ποδοσφαιριστών τόσο από τη Φινλανδία όσο και από το εξωτερικό.

Φινλανδοί παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρώπη στέλνουν φανέλες με τις υπογραφές τους, ώστε να πωληθούν και να ενισχυθεί οικονομικά ο σύλλογος. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Γιόελ Πογιάνπαλο και ο Γιέσι Γιορόνε, νυν παίκτες της Παλέρμο και διεθνείς με την εθνική Φινλανδίας.

Ακόμη και παραδοσιακοί αντίπαλοι της Χάκα προσέφεραν βοήθεια. Η Κουόπιο πρωταθλήτρια Φινλανδίας το 2025, δώρισε φανέλες από αγώνες Conference League, ενώ αντίστοιχη κίνηση έκανε και η ελβετική Λοζάνη. «Όλες οι κοινότητες στέκονται στο πλευρό της Χάκα», δήλωσε ο CEO της Κουόπιο, Τόμι Έρολα. «Είναι πολύ λυπηρό αυτό που συνέβη, αλλά θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε».

Για πολλούς στη Χάκα, ο θυμός για το νέο πλήγμα έχει ξεπεραστεί από τη συγκλονιστική αλληλεγγύη.

«Στο γήπεδο, για 90 λεπτά, είμαστε αντίπαλοι. Έξω από αυτό όμως, είμαστε όλοι μαζί για το φινλανδικό ποδόσφαιρο», δήλωσε εκπρόσωπος των φιλάθλων, προσθέτοντας πως ίσως μέσα από αυτή τη δύσκολη στιγμή προκύψει κάτι θετικό, τόσο για τη Χάκα όσο και για ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα της χώρας.