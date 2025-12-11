Μία από τις πιο εμβληματικές εξέδρες του «Tehtaan kenttä», της ιστορικής έδρας της Χάκα, καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά το βράδυ της Κυριακής, με την αστυνομία της Φινλανδίας να ανακοινώνει ότι ένας ανήλικος παραδέχθηκε πως άναψε το αντικείμενο που αποτέλεσε την αιτία του συμβάντος. Κι όλα αυτά λίγο μετά τον υποβιβασμό του συλλόγου.

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση, τρεις ανήλικοι κάτω των 15 ετών βρίσκονταν στο σημείο όταν ξέσπασε η φωτιά στο γήπεδο της ομάδας στο Βάλκεακοσκί, περίπου 150 χιλιόμετρα βόρεια του Ελσίνκι. Ένας από αυτούς παραδέχθηκε ότι πυροδότησε το αντικείμενο από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε ολοκληρωτικά την ξύλινη εξέδρα χωρητικότητας 400 θεατών και προκάλεσε φθορές στον τεχνητό χλοοτάπητα.

#FanáticosPlus | ¡INSÓLITO! 🤯



El FC Haka, uno de los clubes más grandes de Finlandia, descendió tras terminar último del Grupo B con 17 puntos. Tras la caída, un grupo de jóvenes incendiaron el estadio The factory field. 🏟️🔥



Video: Redes Sociales. pic.twitter.com/lrJCeENlwM — Fanáticos + (@FanaticosGMV) December 11, 2025

Η υπόθεση διερευνάται ως εμπρησμός, ωστόσο η φινλανδική νομοθεσία δεν επιτρέπει την ποινική δίωξη ατόμων κάτω των 15 ετών. Όπως διευκρίνισε η επικεφαλής της έρευνας, «η απουσία ποινικής ευθύνης δεν σημαίνει απαλλαγή από την υποχρέωση αποζημίωσης». Στη Φινλανδία, δεν υπάρχει ελάχιστο ηλικιακό όριο σχετικά με την αστική ευθύνη για ζημιές.

Η Tammisto κάλεσε τους πολίτες σε αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι οι έντονες αντιδράσεις και οι προσωπικές επιθέσεις στα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να οδηγήσουν οι ίδιες σε ποινικές έρευνες.

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ και εξαπλώθηκε γρήγορα στη ξύλινη κατασκευή του σταδίου, το οποίο έχει χτιστεί το 1934 και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Χάκα, ενός συλλόγου με εννέα πρωταθλήματα και δώδεκα Κύπελλα Φινλανδίας.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Μάρκο Λάακσονεν, δήλωσε ότι το κόστος των ζημιών δεν έχει ακόμη υπολογιστεί, αλλά αναμένεται να είναι σημαντικό. «Δεν το χρειαζόμασταν καθόλου αυτό. Έχουμε ήδη λάβει μεγάλη στήριξη από τον κόσμο και θα τη χρειαστούμε και στη συνέχεια», ανέφερε στα φινλανδικά ΜΜΕ.

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις λίγες εβδομάδες μετά τον υποβιβασμό της Χάκα από τη Veikkausliiga στη δεύτερη κατηγορία.