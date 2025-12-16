Τη ζωή του έχασε σήμερα ένα 10χρονο αγόρι στη Ρωσία αφότου δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από έναν άλλο μαθητή σε σχολείο στο Οντίντσοβο, λίγα χιλιόμετρα δυτικά της Μόσχας, σύμφωνα με όσα ανέφερε η ρωσική αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Στις 9:00 π.μ. τοπική ώρα, ένας μαθητής του σχολείου επιτέθηκε στον φύλακα ασφαλείας με μαχαίρι πριν επιτεθεί σε ένα 10χρονο αγόρι που «υπέκυψε στα τραύματά του», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Ο δράστης συνελήφθη», πρόσθεσε η ανακοίνωση. Η Ρωσική Επιτροπή Ερευνών, η οποία χειρίζεται σημαντικές έρευνες στη χώρα, επιβεβαίωσε ότι ο δράστης είναι ένα 15χρονο αγόρι και ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία.

"В элитном посёлке Горки-2 Одинцовского гор округа подросток с ножом напал на школу.По предварительным данным, он ранил ножом троих учащихся и охранника, который пытался его задержать. Один ученик погиб.

На месте работают экстренные службы, 15-лет. нападавшего уже задержали"

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ερευνών, η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Γκόρκι-2, στο Οντίντσοβο της περιφέρειας της Μόσχας.

Τα μηνύματα στην μπλούζα και το κράνος του δράστη

Πληροφορίες από τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως ο 15χρονος χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού για να ακινητοποιήσει τον φύλακα και στη συνέχεια επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν μαθητή, πριν κρυφτεί σε τάξη, στην οποία παρέμεινε μέχρι να συλληφθεί από τις Αρχές.

On the social media accounts of 15-year-old Timofey, who attacked a school in the Moscow region, photos were found showing him wearing body armor and patches with the emblem of the Russian neo-Nazi detachment "Rusich," featuring an eight-pointed kolovrat.



Before the attack, he…

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο νεαρός φορούσε μπλούζα με τη φράση «No Lives Matter» (Καμία ζωή δεν έχει σημασία) και πως το παιδί που σκοτώθηκε ήταν από το Τατζικιστάν.

Την ίδια ώρα, φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν ένα κράνος του δράστη, στο οποίο φέρεται να είχε γράψει φράσεις που παραπέμπουν σε νεοναζιστικά συνθήματα, όπως «σκοτώστε τους Εβραίους, σώστε τη Ρωσία», «φυλή, πατρίδα, επανάσταση» και «έπρεπε να το κάνω, γιατί κάποιος έπρεπε να κάνει κάτι».

On the social media accounts of 15-year-old Timofey K., who attacked a school in the Moscow region with a knife and killed a 4th-grade student, photos were found showing him wearing body armor and patches reading “No Live Matter.”



The images also show a helmet covered with…

Από την επίθεση υπήρξαν «και τραυματίες», όπως επιβεβαίωσε η Ξένια Μισόνοβα, περιφερειακή εκπρόσωπος για τα δικαιώματα των παιδιών, στο Telegram, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τα κίνητρα του δράστη δεν είναι ακόμη γνωστά.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, τρεις έφηβοι και ένας δάσκαλος τραυματίστηκαν από έναν μαθητή που τους επιτέθηκε με σφυρί σε ένα σχολείο στο Τσελιάμπινσκ, στα Ουράλια Όρη.

Οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία, μερικές φορές θανατηφόρες, οι οποίες κάποτε ήταν εξαιρετικά σπάνιες, έχουν αυξηθεί στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ιδίως εκείνες που περιλαμβάνουν πυροβόλα όπλα, παρά τους πολύ περιοριστικούς και πρόσφατα ενισχυμένους νόμους.