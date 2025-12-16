Έξω από τη Βουλή έχουν μαζευτεί δήμαρχοι αυτή την ώρα, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Δώστε πόρους στους ΟΤΑ και όχι στους “φραπέδες” που κλέβουν τα λεφτά» είναι ένα σύνθημα που φωνάζουν. Οι δήμαρχοι, έπειτα από κάλεσμα της ΚΕΔΕ, πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την υποβάθμιση των ΟΤΑ, ζητώντας περαιτέρω ενίσχυση.

Δούκας: Υψώνουμε ανάστημα σε μια υπερσυγκεντρωτική κυβέρνηση που δεν δίνει χρήματα σε δήμους και πολίτες

Όπως τόνισε ο Χάρης Δούκας στο Orange Press Agency: «Δίνουμε μία μεγάλη μάχη για την αξιοπρέπεια, για την αυτοδιοίκηση».

«Γιατί οι δήμοι αν είναι δυνατοί, είναι η κοινωνία δυνατή. Και βλέπω ότι πέρα από χρώματα και κόμματα, είμαστε όλοι εδώ για να υψώσουμε ανάστημα απέναντι σε μία κυβέρνηση υπερσυγκεντρωτική που δεν δίνει καθόλου χρήματα στους δήμους και στους πολίτες, αλλά τα δίνει στα καρτέλ».

Πελετίδης: Ο προϋπολογισμός είναι φτιαγμένος για τα συμφέροντα των λίγων

«Είμαστε εδώ γιατί διεκδικούμε τα δίκαια των δημοτών μας. Ουσιαστικά τα δίκαια του ελληνικού λαού. Σήμερα συζητιέται ο προϋπολογισμός, ο οποίος είναι κομμένος και ραμμένος για να εξυπηρετήσει την ευτυχία των λίγων. Οι πολλοί παράγουν, οι λίγοι απολαμβάνουνε», ανέφερε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης σε δηλώσεις του.

«Σε αυτό το κομμάτι εντάσσεται και η λειτουργία των Δήμων και ήρθαμε εδώ για να πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε και αυτά που προβλέπονται. Υποχρηματοδοτούνται οι δήμοι, δεν έχουμε προσωπικό, έχουμε τεράστιες ανάγκες και είμαστε εδώ να διεκδικήσουμε τα δίκαια μας, ώστε ο προϋπολογισμός τουλάχιστον να ικανοποιήσει στοιχειωδώς αυτά τα οποία έχουν ανάγκη οι δήμοι, δηλαδή ό,τι προβλέπεται από τη νομοθεσία, να τα πάρουμε», συμπλήρωσε ο ίδιος.