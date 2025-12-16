Πάνω από πέντε ώρες παρέμειναν στα γραφεία της Εισαγγελίας Πειραιά ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση του μεγάλου φορτίου κοκαΐνης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον ανακριτή -και στις 14:15 εξήλθαν υπό δρακόντεια μέτρα από το κτίριο των δικαστηρίων Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Πέμπτη.

Οι πέντε συλληφθέντες βρέθηκαν το πρωί στην Εισαγγελία Πειραιά. Ανάμεσα στους προσαχθέντες ξεχωρίζει ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της επιχείρησης.

Ο εν λόγω άνδρας, στον οποίο έχει αποδοθεί το προσωνύμιο «Έλληνας Εσκομπάρ», έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις.

Ποιος είναι ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η υπόθεση αφορά ναρκόπλοιο -ένα αλιευτικό ελληνικών συμφερόντων με πολωνική σημαία- που είχε ξεκινήσει το ταξίδι του πριν από ημέρες από τη Νέα Μηχανιώνα. Έφτασε στη Λατινική Αμερική, φόρτωσε την τεράστια ποσότητα κοκαΐνης και ξεκίνησε το δρομολόγιο της επιστροφής προς την Ευρώπη, με άγνωστο τελικό προορισμό.

Η πορεία του διακόπηκε στον Ατλαντικό, ανοιχτά της Βενεζουέλας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της DEA και της Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού. Το σκάφος ρυμουλκήθηκε και έχει δέσει από το απόγευμα της Δευτέρας σε λιμάνι της Μαρτινίκας, όπου και θα πραγματοποιηθεί η ακριβής καταμέτρηση του φορτίου, το οποίο εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 4 τόνους.

Ο λεγόμενος «Έλληνας Εσκομπάρ» είναι γιος αστυνομικού, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως κακοποιός σε νυχτερινό μαγαζί της Λεωφόρου Συγγρού, όπου εργαζόταν ως πορτιέρης. Αμέσως μετά έβγαλε Ναυτικό Δελτίο, εργαζόμενος σε σκάφη που έκαναν λαθρεμπόριο τσιγάρων στην Ιταλία και την Αλβανία.

Από το 1999 μέχρι και σήμερα, το όνομά του βρίσκεται σε πάνω από 10 δικογραφίες για διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης στον ελλαδικό χώρο. Κοκαΐνη που προέρχεται από τη Λατινική Αμερική, καθώς τα καρτέλ πίνουν… νερό στο όνομά του λόγω των αμύθητων κερδών που τους έχει φέρει με εισαγωγές τόνων της «λευκής κυρίας» σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα, κάποια στιγμή ασχολήθηκε και με το ποδόσφαιρο, αναλαμβάνοντας πρόεδρος τοπικής ομάδας την οποία φαίνεται να χρησιμοποιεί ως «πλυντήριο» για τις άλλες δουλειές του.

Αυτή την περίοδο και πριν τη σύλληψή του από τη Δίωξη Ναρκωτικών, δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στην Πιερία, όπου είχε τρία ξενοδοχεία.