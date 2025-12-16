Η Μαδελίν Λόρενς, 32 ετών, από το Όρεμ της Γιούτα, υπερασπίστηκε την απόφασή της να φορά στα δίδυμα παιδιά της, Νίκο και Άς, ειδικά κράνη 23 ώρες την ημέρα, μετά από έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Η Μαδελίν παρατήρησε ότι τα μωρά της είχαν αναπτύξει «επίπεδα σημεία στο κεφάλι» όταν ήταν περίπου δύο εβδομάδων. Παρά τις προσπάθειες και την τήρηση όλων των οδηγιών του παιδιάτρου, η κατάσταση δεν βελτιώθηκε. Τελικά, ξεκίνησε να χρησιμοποιεί ειδικά κράνη που έχουν σχεδιαστεί για να επαναμορφώνουν το κεφάλι, τα οποία φορούσαν για 23 ώρες καθημερινά.

Η μητέρα έχει καταγράψει την πορεία των διδύμων στο TikTok, συχνά μοιράζοντας βίντεο με τις αντιδράσεις τους όταν αφαιρούν το κράνος για την καθιερωμένη μία ώρα διαλείμματος. Τα βίντεο έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, αλλά έχουν προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους χρήστες που αναρωτιούνταν εάν τα μωρά αισθάνονται δυσφορία από τη μακρά χρήση του κράνους.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στη Daily Mail, η Λόρενς τόνισε ότι τα μωρά της είναι «καλοφροντισμένα και αγαπημένα». «Πολλοί απλώς δεν κατανοούσαν γιατί κάποια μωρά χρειάζονται κράνη, ενώ κάποιοι ήταν επικριτικοί. Αυτό με παρακινεί να συνεχίσω να δημοσιεύω. Στόχος μου είναι να δείξω τα πολύ καλά φροντισμένα, αγαπημένα μωρά μου και να βοηθήσω στην αποστιγματοποίηση της θεραπείας με κράνος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αν και αρχικά τα βίντεο της δέχτηκαν πολλά αρνητικά σχόλια, η ίδια υποστήριξε ότι τα θετικά μηνύματα υπερτερούν. «Έχω λάβει δεκάδες μηνύματα από γονείς που με ευχαριστούν για την ανοιχτή συζήτηση για κάτι που είναι πολύ κοινό, αλλά συχνά αντιμετωπίζεται σιωπηλά λόγω παρανοήσεων και κριτικής», πρόσθεσε.

Η μητέρα τριών παιδιών, που έχει επίσης ένα νήπιο με τον σύζυγό της, εξήγησε ότι οι γιατροί τόνισαν πως τα επίπεδα σημεία στα κεφάλια των διδύμων πιθανότατα οφείλονται στον περιορισμένο χώρο στη μήτρα. «Επειδή γεννήθηκαν πρόωρα και με χαμηλό βάρος, δεν μπορούσαν να διατηρήσουν τη θερμοκρασία του σώματος χωρίς πολλαπλά στρώματα ρούχων και καπέλα. Ακόμη και το μπάνιο τις πρώτες δύο εβδομάδες ήταν απαγορευμένο. Όταν τελικά αφαιρέσαμε τα καπέλα, διαπιστώσαμε ότι τα κεφάλια τους ήταν πιο επίπεδα από το κανονικό», συμπλήρωσε.

Στην επίσκεψη των δύο εβδομάδων, ο παιδίατρος συνέστησε να γυρίζουν τα κεφάλια των διδύμων προς την αντίθετη πλευρά κατά τον ύπνο και να αφιερώνουν «πολύ χρόνο μπρούμυτα» κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παρά την αυστηρή τήρηση των οδηγιών, τα μωρά δυσκολεύονταν λόγω σφιχτών αυχενικών μυών. «Πάντα γύριζαν πίσω στα επίπεδα σημεία κατά τον ύπνο. Δοκιμάσαμε ειδικά μαξιλάρια και καπέλα, αλλά τίποτα δεν έκανε μεγάλη διαφορά. Η αναλογία που μας δόθηκε ήταν ότι αν κυλήσεις μια μπάλα με επίπεδη πλευρά, πιθανότατα θα προσγειωθεί σε αυτήν την πλευρά. Αυτό συνέβαινε με τα κεφάλια των μωρών», είπε.

https://www.tiktok.com/@mads_lawrence/video/7583135177476443405

Τελικά, ο παιδίατρος υπέδειξε τη χρήση κράνους, καθώς τα δίδυμα ήταν «κατάλληλοι υποψήφιοι λόγω ηλικίας και σοβαρότητας». Η Λόρενς τα οδήγησε σταδιακά στη χρήση του κράνους, ξεκινώντας με μία ώρα και φτάνοντας τελικά στις 23 ώρες ημερησίως. Παρά τον αρχικό φόβο μήπως αισθανθούν δυσφορία, τα μωρά φάνηκαν «χαρούμενα και αδιάφορα».

«Τα παρακολουθούσα στενά, τα έντυνα ελαφριά για να μην υπερθερμανθούν και τα πήγαινα σε επιπλέον ραντεβού για να εξασφαλίσω την τέλεια εφαρμογή», δήλωσε η μητέρα.

Η κόρη τους φορούσε τελικά το κράνος για έξι εβδομάδες, με την ασυμμετρία να μειώνεται από 14mm σε 3mm, και πλέον ολοκλήρωσε τη θεραπεία. Ο γιος πιθανότατα θα χρειαστεί ακόμη δύο εβδομάδες, με τη Λόρενς να δηλώνει ενθουσιασμένη για την πρόοδο.

Η μητέρα ελπίζει ότι η εμπειρία της θα αυξήσει την ενημέρωση και θα μειώσει το στίγμα γύρω από τα μωρά που φορούν κράνη.