Μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ακατέργαστης κάνναβης των τελευταίων ετών στην Ήπειρο πραγματοποίησε το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, αποτρέποντας τη διοχέτευση εκατοντάδων κιλών ναρκωτικών στην αγορά.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν μία αλλοδαπή γυναίκα και δύο αλλοδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για διακίνηση ναρκωτικών, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση, έκθεση ανηλίκου, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατ’ εξακολούθηση και παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το πρωί της ίδιας ημέρας και έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών και του Αστυνομικού Τμήματος Κόνιτσας εντόπισαν στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Κοζάνης Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο τύπου τζιπ, με οδηγό την αλλοδαπή, ενώ προπορευόταν άλλο όχημα που λειτουργούσε ως προπομπός. Η οδηγός αγνόησε τα σήματα στάσης και ακολούθησε εκτεταμένη πορεία, περνώντας από περιοχές του Νομού Γρεβενών, εκμεταλλευόμενη τις δυσμενείς καιρικές και οδικές συνθήκες, με τους αστυνομικούς να δίνουν προτεραιότητα στη διαφύλαξη της σωματικής ακεραιότητας όλων.

Η καταδίωξη έληξε στη Βωβούσα Ιωαννίνων, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών και της Ο.Π.Κ.Ε. Κατά τη διαδρομή, η γυναίκα προσέκρουσε δύο φορές σκόπιμα σε υπηρεσιακά οχήματα, προκαλώντας φθορές, στην προσπάθειά της να αποφύγει τον έλεγχο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση δίνει τόσο η ποσότητα των ναρκωτικών όσο και η παρουσία ανηλίκου. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν εκατόν δεκαοκτώ συσκευασίες (118) ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους διακοσίων δεκαπέντε κιλών (215), ενώ διαπιστώθηκε ότι μαζί με τη συλληφθείσα στο όχημα επέβαινε και ο γιος της, ηλικίας μόλις δυόμισι ετών, γεγονός που οδήγησε και στην κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου.

Πέραν των ναρκωτικών και του οχήματος, κατασχέθηκαν οι δύο πινακίδες κυκλοφορίας ελληνικών αρχών που έφερε το αυτοκίνητο, οι οποίες ανήκαν σε άλλο όχημα, οι πραγματικές πινακίδες αλβανικών Αρχών που βρέθηκαν στο εσωτερικό, μεταλλικός τρίφτης κάνναβης, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, έπειτα από ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, αστυνομικοί της Τροχαίας Γρεβενών εντόπισαν στους Φιλιππαίους Γρεβενών το όχημα που λειτουργούσε ως προπομπός. Σε αυτό επέβαιναν οι δύο αλλοδαποί συνεργοί της οδηγού, οι οποίοι συνελήφθησαν. Το όχημά τους κατασχέθηκε, μαζί με χρηματικό ποσό πεντακοσίων δέκα ευρώ (510) και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι τρεις συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας.