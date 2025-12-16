Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, προχώρησε στη διανομή μεγάλης ποσότητας «Δεμάτων Αγάπης» μέσω του δικτύου αλληλεγγύης των κοινωνικών και φιλανθρωπικών δομών της, με σκοπό να προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε οικογένειες και συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται οικονομικά.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ, συνοδευόμενος από κληρικούς και εθελοντές του κοινωνικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως, μετέβη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ν. Ιωνίας, όπου και προσέφερε σημαντική ποσότητα πακέτων τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.

Η πρωτοβουλία αυτή ανακούφισε περισσότερες από 500 οικογένειες, ενόψει της μεγάλης Δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων, προσφέροντας όχι μόνο υλική βοήθεια, αλλά και μήνυμα ελπίδας και συμπαράστασης.

Η σημαντική αυτή προσφορά κατέστη δυνατή χάρη στην ευγενική χορηγία του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως, της δικηγορικής εταιρείας «Μπενετάτος Ιωάννης», της Προέδρου του Ομίλου «Σκλαβενίτης» κ. Μαρίας Σκλαβενίτη, του Προέδρου του Ομίλου Electra Palace κ. Γεράσιμου Φωκά, της Περιφερειακής Συμβούλου του Κεντρικού Τομέα Αθηνών κ. Ρίτας Μωραϊτάκη, των Συλλόγων Γονέων του Κολλεγίου Αθηνών και του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα (Getfoods Ltd).

Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας εκφράζει θερμότατες ευχαριστίες προς τους χορηγούς, κληρικούς και εθελοντές, που συνέβαλαν στην υλοποίηση της σημαντικής αυτής δράσεως, ιδιαιτέρως δε προς τον Υπεύθυνο του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιδεσιμ. Πρωτ. Βασίλειο Κουρσαράκο, για την άοκνη προσφορά και διακονία του.