Ο Μπρούνο Φερνάντες αποκάλυψε πως το περασμένο καλοκαίρι έφτασε μια ανάσα από την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με προορισμό την Αλ Χιλάλ. Σε συνέντευξή του στο Canal 11, ο Πορτογάλος μέσος ανέφερε ότι είχε την αίσθηση πως η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» ήταν διατεθειμένη να τον αφήσει να φύγει, χωρίς όμως να πάρει ξεκάθαρη θέση, κυρίως λόγω της επιμονής του Ρούμπεν Αμορίμ.

«Μέχρι να κατακτήσεις τρόπαια, δεν αναγνωρίζεται η αξία σου όσο θα έπρεπε. Τον τελευταίο καιρό νιώθω σαν να βρίσκομαι σε λεπτές ισορροπίες. Στην Αγγλία, όταν ένας ποδοσφαιριστής πλησιάζει τα 30, αρχίζουν να μιλούν για ανανέωση και σε αντιμετωπίζουν σαν αντικείμενο. Ένιωσα ότι το μήνυμα ήταν πως, αν έφευγα, δεν θα τους επηρέαζε ιδιαίτερα. Αυτό με ενόχλησε. Κυρίως με στενοχωρεί γιατί είμαι παίκτης που δίνει πάντα τα πάντα, είτε βρίσκεται σε καλή μέρα είτε όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η Αλ Χιλάλ τον προσέγγισε απευθείας μέσω του προέδρου της, θέλοντας να τον εντάξει στο ρόστερ της ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. «Δεν έχω λόγο να παραπονιέμαι και αυτή τη στιγμή αμείβομαι καλά, αλλά η οικονομική διαφορά ήταν πολύ μεγάλη. Παρ’ όλα αυτά, τα χρήματα δεν ήταν ποτέ ο βασικός μου οδηγός. Αν κάποτε αγωνιστώ στη Σαουδική Αραβία, θα το κάνω για το καλό της οικογένειάς μου», κατέληξε.