Ένα ξενοδοχείο φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από πάγο άνοιξε τις πύλες του στη Λαπωνία για τον χειμώνα. Το ICEHOTEL, που βρίσκεται στο Jukkasjärvi της Σουηδίας, βρίσκεται στην 36η εκδοχή του και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από πάγο που συλλέχθηκε από τον κοντινό ποταμό Τόρνε.

Οι επισκέπτες του ξενοδοχείου μπορούν να κοιμηθούν πάνω σε μπλοκ πάγου, περιτριγυρισμένοι από λαμπερά, χιονισμένα έργα τέχνης, τα οποία δημιούργησαν 33 καλλιτέχνες από 12 χώρες. Το φετινό αξιοσημείωτο στοιχείο περιλαμβάνει ένα πλήρως λειτουργικό πιάνο μεγάλου μεγέθους.

Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου προσφέρεται μενού τεσσάρων πιάτων, σερβιρισμένο πάνω σε διαφανή μπλοκ πάγου, με επιλογές όπως τάρανδος, ιπποφαές, cloudberry και χαβιάρι. Επιπλέον, υπάρχει η εμπειρία γευσιγνωσίας «Chef’s Table», με δώδεκα πιάτα εμπνευσμένα από τις οκτώ εποχές των Σαάμι, του αυτόχθονα αρχαίου λαού που ζει στο βόρειο άκρο της Σκανδιναβικής χερσονήσου.

Οι δραστηριότητες στην Αρκτική περιλαμβάνουν περιηγήσεις με σνόουμομπιλ, για να ακολουθήσουν τα Βόρεια Φώτα, έλκηθρα με σκύλους διασχίζοντας ποτάμια και δάση, παραδοσιακές τελετές σάουνας και δείπνο στη φύση δίπλα σε ανοιχτή φωτιά. Μέσα στο ξενοδοχείο υπάρχει επίσης σινεμά φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από πάγο και χιόνι.

Οι σουίτες είναι θεματικές, εμπνευσμένες από τα παγωμένα έργα τέχνης. Οι επισκέπτες μπορούν να κοιμηθούν «στο μάτι της καταιγίδας» στη σουίτα «Sweep Me Off My Feet» ή να χαθούν σε έναν κόσμο ονείρου στη σουίτα «Soap Bubbles». Για όσους επιθυμούν πιο ζεστή διαμονή, υπάρχουν 28 «θερμές» καμπίνες.

Η διαδικασία συλλογής πάγου ξεκίνησε τον Μάρτιο, ενώ η κατασκευή του ξενοδοχείου, έκτασης 2.800 τετραγωνικών μέτρων, ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο. Η «ζωντανή έκθεση τέχνης» λιώνει και επιστρέφει στον ποταμό Τόρνε κάθε άνοιξη.

Η ομάδα πίσω από το ICEHOTEL σχεδιάζει επίσης να ανοίξει ένα «ice bar» στο Λονδίνο το επόμενο έτος. Ο δημιουργικός διευθυντής του ICEHOTEL, Λούκα Ρονκορόνι, δήλωσε: «Είμαι πολύ περήφανος για όλους όσοι συνέβαλαν στο ICEHOTEL 36. Μερικοί καλλιτέχνες ήρθαν με χρόνια εμπειρίας και άλλοι δεν είχαν δουλέψει ποτέ σε χιόνι και πάγο. Χάρη στη σκληρή δουλειά και το θετικό πνεύμα, καταφέραμε να έχουμε τα πάντα έτοιμα εγκαίρως!».