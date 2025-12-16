Ελεύθεροι έφυγαν από το ανακριτικό γραφείο μετά τις απολογίες τους οι τρεις από τους επτά κατηγορούμενους που έχουν κληθεί σήμερα να δώσουν εξηγήσεις στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν την περίοδο 2019-2025 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Κρήτη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο κατηγορούμενοι, πατέρας και γιος, στους οποίους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, απολογούμενοι φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι έλαβαν επιδοτήσεις, για τις οποίες ωστόσο δεν γνώριζαν ότι έχουν δοθεί παρατύπως.

Ο ένας μετά τον άλλον οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή και μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Οι απολογίες των συνολικά 15 κατηγορούμενων που συνελήφθηκαν στην Κρήτη θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη Πέμπτη οπότε και θα απολογηθούν και τα φερόμενα ως ηγετικά στελέχη.

Οι αρχές αποδίδουν τον αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση σε γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή , σημαντικό ρόλο φέρεται να έχει κι ένας λογιστής με τη σύζυγό του ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 26 άτομα.

Οι 15, κατά περίπτωση κατηγορούνται για:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης

Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού

Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθεισα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σύμφωνα με τη δικογραφία οι κατηγορούμενοι φέρονται από το 2019 μέχρι το 2025 να προχωρούσαν στην υποβολή ψευδών δηλώσεων μέσω των οποίων κατάφερναν να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις που αγγίζουν το 1,7 εκατ. ευρώ. Για να το πετύχουν αυτό εμφανίζονται να χρησιμοποιούσαν ακόμη και ψευδείς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία της, και η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος.

Ανακριτής και εισαγγελέας επέβαλαν στην κατηγορούμενη τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εγγυοδοσία 60.000 ευρώ.