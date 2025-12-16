Κάτι από… Καμόρα στην Ιταλία θυμίζει, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχημάτισε η Οικονομική Αστυνομία, η εγκληματική ομάδα με έδρα τις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης, που λάμβανε παρανόμως υπέρογκες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με αυτή, «χαρακτηριστικά της εγκληματικής ομάδας είναι η ύπαρξη στενών συγγενικών σχέσεων μεταξύ των μελών της, ήτοι σύζυγοι, αδέλφια, γονείς και τέκνα, η κοινή καταγωγή και διαβίωση των μελών της στις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης». Την ίδια ώρα, οι ελεγκτικές αρχές κάνουν «φύλλο και φτερό» τη δραστηριότητα του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», καθώς εκεί φέρεται να υποβλήθηκε μεγάλος αριθμός Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης από φυσικά/νομικά πρόσωπα με χρήση ψευδών στοιχείων.

Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σύμφωνα με την οποία η οργάνωση, από το 2019 έως και σήμερα, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις, απέσπασε παράνομες επιδοτήσεις που αγγίζουν το 1.700.000 ευρώ.

LIVE C

Ως ηγετικό μέλος της εγκληματικής ομάδας περιγράφεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης, ο οποίος ως επικεφαλής και μοναδικός διαχειριστής του Συνεταιρισμού, υπέβαλε Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις οποίες παρέστη ψευδώς πως δήθεν μισθώνει αγροτεμάχια για εκμετάλλευση ως καλλιέργειες και βοσκότοπους. Για τις εν λόγω αιτήσεις, εγκρίθηκε και καταβλήθηκε ως οικονομική ενίσχυση από τον Οργανισμό το ποσό των 103.107 ευρώ. Ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής φαίνεται ότι χρησιμοποίησε για είσπραξη παρανόμως χρημάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τραπεζικό λογαριασμό ενός βοσκού που απεβίωσε τον Ιανουάριο του 2024 και η ληξιαρχική πράξη θανάτου του δεν είχε κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, η σύζυγος του Μύρωνα Χιλετζάκη κατηγορείται ότι υπέβαλε Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη 2019 έως 2024, για τις οποίες προέκυψε ότι δήλωσε ψευδώς πως δήθεν κατείχε ως κληρονομηθέντα και μισθωμένα αγροτεμάχια για εκμετάλλευση ως καλλιέργειες, ελαιώνες και αγρανάπαυση. Για τις εν λόγω αιτήσεις, εγκρίθηκε και καταβλήθηκε ως οικονομική ενίσχυση από τον οργανισμό, στους δηλωθέντες κατά περίπτωση τραπεζικούς λογαριασμούς, το συνολικό ποσό των 307.181,87 ευρώ.

Σύμφωνα με την Οικονομική Αστυνομία, βασικοί πυλώνες της εγκληματικής οργάνωσης είναι ακόμη ο Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής στο επάγγελμα, ο οποίος –σύμφωνα με τα ευρήματα– είχε κομβικό ρόλο στη διαχείριση των οικονομικών ροών, στη μεταφορά χρημάτων, στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων και στη διοχέτευση επιδοτήσεων σε εταιρικά ή στοιχηματικά σχήματα. Το ίδιο ισχύει, σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, και για τη δικηγόρο σύζυγο του Χρυσάνθη Κουτάντου, η οποία εμφανίζεται συνδικαιούχος τραπεζικών λογαριασμών όπου κατέληγαν ποσά από τη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης, συντάκτρια εγγράφων και ενεργό μέλος στη διαχείριση των οικονομικών ωφελημάτων. Πρόκειται για το ζευγάρι που είναι κουμπάροι με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, όπως έγινε γνωστό από τις πρώτες ώρες της αστυνομικής επιχείρησης.

Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της ανάκρισης, όπου και θα αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση των συλληφθέντων.