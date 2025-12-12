Στην Αθήνα αναμένεται να μεταφερθούν οι συλληφθέντες στην Κρήτη, που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, που έστησε κομπίνα με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι στιγμής, οι συλληφθέντες κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, αλλά θα μεταφερθούν στην Αθήνα, γιατί την υπόθεση χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι αντιμέτωποι κατά περίπτωση με τις κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, ενώ αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απάτης κατά ευρωπαϊκών κοινοτήτων και κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις, καθώς και για άλλα αδικήματα.

Όσον αφορά την οργάνωση, το κύκλωμα είχε δομή και συγκεκριμένους ρόλους κάθε εμπλεκόμενος. Τα νήματα φέρεται να κινούσε ο Μ. Χ., ο πιο προβεβλημένος αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης, με μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα και μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Κατηγορείται ότι συντόνιζε τις διαδικασίες υποβολής ψευδών δηλώσεων για αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έτσι εισέπρατταν εκατομμύρια. Μέσα σε επτά χρόνια, από το 2019 αλλά και και το 2025 που είχε ξεκινήσει η έρευνα, το κύκλωμα είχε αποκομίσει 1,7 εκατ. ευρώ.

Οι ψευδείς δηλώσεις υποβάλλονταν μέσω της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών, στην οποία ο Χ.ήταν πρόεδρος. Έδρα τους ήταν οι Αρχάνες Ηρακλείου.

Επιπλέον, μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και η σύζυγός του, η πεθερά του και η αδελφή του, τα ονόματα των οποίων σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίζονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους πιστώθηκαν παράνομες επιδοτήσεις.

Ο λογιστής και η δικηγόρος

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και η δικηγόρος Ηρακλείου Χ. Κ. αλλά και ο σύζυγός της διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και λογιστής, Γ. Λ., ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Τα μέλη του κυκλώματος δήλωναν ακόμα και εκτάσεις που ανήκαν σε άτομα που είχαν πεθάνει ή και εκτάσεις που για διάφορους λόγους δεν είχαν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες τους.

Σημειώνεται, ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 42 κατηγορούμενοι και η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά την εντολή για προκαταρκτική έρευνα από την ευρωπαϊκή εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.