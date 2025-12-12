Χτύπημα στην οργάνωση που εισέπραττε εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποίησε το ελληνικό FBI, συλλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τρία άτομα που κατηγορούνται ότι κατείχαν ηγετικό ρόλο.

Αρχικά, ο αγροτοσυνδικαλιστής Μ. Χ. φέρεται να είχε το ρόλο του αρχηγού, ενώ ο λογιστής Γ. Λ. φέρεται να κατείχε κι αυτός κεντρικό ρόλο, αφού ήταν και διευθυντής της ΕΑΣ (Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών) Ηρακλείου. Η αστυνομία συνέλαβε επίσης, την Χ. Κ., σύζυγο του λογιστή, η οποία φέρεται να βοηθούσε με την επαγγελματική ιδιότητα της δικηγόρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται ότι συντόνιζε τη διαδικασία υποβολής των ψευδών δηλώσεων, ενώ γίνεται έρευνα και για τον ρόλο μελών της οικογένειάς του, όπως η σύζυγος, η αδελφή, η μητέρα και η πεθερά.

Οι ψευδείς δηλώσεις φαίνεται πως υποβάλλονταν μέσω του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Αρχανών Βιολογικών και Αγροτικών Προϊόντων».

Υπολογίζεται ότι στη διάρκεια του ερευνώμενου διαστήματος (από το 2019 μέχρι το 2023) εισέπραξαν με ψευδείς δηλώσεις ποσό άνω του 1,7 εκατομμυρίου ευρώ.

Επιδοτήσεις για νεκρούς αγρότες

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δράση της οργάνωσης συνέχιζε μέχρι και σήμερα, παρότι η Δικαιοσύνη ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία απασχολεί έντονα και την πολιτική ζωή.

Συγκεκριμένα, κατηγορούνται ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες υπέβαλαν αιτήσεις με χωράφια νεκρών ιδιοκτητών.

Συνεχίζεται η έρευνα

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 15 συλλήψεις, ενώ ερευνώνται συνολικά 42 άτομα για συμμετοχή στην υπόθεση.

Η επιχείρηση έγινε στις Αρχάνες Ηρακλείου, που φέρεται και ως έδρα του κυκλώματος και στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου έχουν γίνει και κατ’ οίκον έρευνες.

Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που έχει διαταχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση.