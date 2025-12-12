Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) σε περιοχές της Κρήτης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, η επιχείρηση αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω ψευδών δηλώσεων.

Μέχρι στιγμής, έχουν προσαχθεί 14 άτομα.

Η δικογραφία για την υπόθεση αφορά συνολικά 42 άτομα, με βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να θεωρούνται τα 15 που αναμένεται να συλληφθούν.

Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους περιλαμβάνονται λογιστές, δικηγόρος, αγρότες και πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού – συνδικαλιστής που είναι και το αρχηγικό μέλος.

Για την υπόθεση ερευνάται η περίοδος από το 2019 μέχρι το 2025, ενώ τα συνολικά χρήματα που φέρεται να έχουν λάβει ανέρχονται σε 1.700.000 ευρώ.