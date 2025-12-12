Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιεί το ελληνικό FBI από νωρίς σήμερα το πρωί στην Κρήτη, και πιο συγκεκριμένα στον νομό Ηρακλείου, για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 15 συλλήψεις, ανάμεσα στους οποίους και ένας προβεβλημένος αγροτοσυνδικαλιστής και πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού, ο οποίος φέρεται να είναι αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.

Για συμμετοχή στην υπόθεση ερευνώνται συνολικά 42 άτομα.

Η επιχείρηση έγινε στις Αρχάνες Ηρακλείου, που φέρεται και ως έδρα του κυκλώματος και στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου έχουν γίνει και κατ’ οίκον έρευνες.

Κεντρικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει ο προβεβλημένος αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη, ο οποίος φέρεται ότι συντόνιζε τη διαδικασία υποβολής των ψευδών δηλώσεων, ενώ γίνεται έρευνα και για τον ρόλο μελών της οικογένειάς του, όπως η σύζυγος, η αδελφή, η μητέρα και η πεθερά.

Φέρονται ακόμη να εμπλέκονται στη διαδικασία είσπραξης επιδοτήσεων μέσω εικονικών – ψευδών δηλώσεων λογιστές, ένας δικηγόρος και παραγωγοί.

Οι ψευδείς δηλώσεις φαίνεται πως υποβάλλονταν μέσω του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Αρχανών Βιολογικών και Αγροτικών Προϊόντων».

Υπολογίζεται ότι στη διάρκεια του ερευνώμενου διαστήματος (από το 2019 μέχρι το 2023) εισέπραξαν με ψευδείς δηλώσεις ποσό άνω του 1,7 εκατομμυρίου ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που έχει διαταχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση.