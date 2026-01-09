Το όνομα του Αγιούμπ Ελ Καμπί παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο, χάρη στις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό και την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Ο 32χρονος επιθετικός ονειρεύεται την κατάκτηση του Copa Africa, με το Μαρόκο να βρίσκεται ήδη στα ημιτελικά, και η φόρμα του έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων.

Το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό λήγει το προσεχές καλοκαίρι, γεγονός που έχει πυροδοτήσει έντονα δημοσιεύματα για το μέλλον του και για τις ομάδες που τον έχουν βάλει στο στόχαστρο.

Σύμφωνα με το «winwin», η Γουιντάντ αποτελεί έναν από τους συλλόγους που ενδιαφέρονται σοβαρά για την απόκτησή του, όμως πρόκειται για μία σύνθετη και δύσκολη περίπτωση.

Το δημοσίευμα επισημαίνει επίσης ότι, πέρα από την πιθανότητα ανανέωσης του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό, ο Ελ Καμπί βρίσκεται ψηλά στις μεταγραφικές λίστες ομάδων από την Serie A, αλλά και συλλόγων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που αυξάνει τις επιλογές και το ενδιαφέρον γύρω από τον διεθνή φορ.