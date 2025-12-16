Σε μια συνάντηση υψηλού επιπέδου, ακόμα και οι πιο προσεκτικά σχεδιασμένες επίσημες στιγμές μπορούν να κρύβουν… εκπλήξεις.
Αυτό φάνηκε πρόσφατα στο Παλάτσο Κίτζι, όταν η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης και η έντονη διαφορά ύψους ανάμεσά τους έγινε αμέσως αντιληπτή, προσδίδοντας μια ανθρώπινη, σχεδόν αστεία νότα σε μια επίσημη εκδήλωση υψηλής διπλωματικής σημασίας.
Η Τζόρτζια Μελόνι δεν έκρυψε την έκπληξή της όταν αντίκρισε τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης, καθώς η έντονη διαφορά ύψους ανάμεσά τους ήταν εμφανής. Μετά την αρχική της διακριτική αντίδραση, του έδωσε το χέρι για να τον χαιρετήσει.
Ho ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 11, 2025
In particolare il colloquio, nel ricordare il cinquantesimo anniversario dell’indipendenza mozambicana e dello stabilimento delle relazioni diplomatiche, ha confermato la… pic.twitter.com/hI8kH3pFfO