Σε μια συνάντηση υψηλού επιπέδου, ακόμα και οι πιο προσεκτικά σχεδιασμένες επίσημες στιγμές μπορούν να κρύβουν… εκπλήξεις.

Αυτό φάνηκε πρόσφατα στο Παλάτσο Κίτζι, όταν η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, υποδέχθηκε τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης και η έντονη διαφορά ύψους ανάμεσά τους έγινε αμέσως αντιληπτή, προσδίδοντας μια ανθρώπινη, σχεδόν αστεία νότα σε μια επίσημη εκδήλωση υψηλής διπλωματικής σημασίας.

Η Τζόρτζια Μελόνι δεν έκρυψε την έκπληξή της όταν αντίκρισε τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης, καθώς η έντονη διαφορά ύψους ανάμεσά τους ήταν εμφανής. Μετά την αρχική της διακριτική αντίδραση, του έδωσε το χέρι για να τον χαιρετήσει.