Σοκαριστικές σκηνές καταγράφηκαν στο κέντρο της Λαμίας, όταν δύο ανήλικες μαθήτριες ήρθαν στα χέρια, «επιλύοντας» με αυτόν τον τρόπο τις διαφορές τους, με αφορμή ένα αγόρι.

Ειδικότερα, ο πατέρας μιας ανήλικης που συμμετείχε στη συμπλοκή μίλησε για τον άγριο καβγά των κοριτσιών, σημειώνοντας πως το περιστατικό ξεκίνησε για ένα αγόρι.

«Το ξέρουμε το περιστατικό για την κόρη μου αλλά μάλλον δεν φταίει. Όλος ο καβγάς ξεκίνησε από μια παρεξήγηση. Ξκίνησαν μάλλον το περιστατικό για ένα αγόρι, και καλά ότι τη γούσταρε κάποιος. Μετά της επιτέθηκε το κορίτσι και της είπε θα τα πούμε έξω», είπε αρχικά ο πατέρας της ανήλικης και συνέχισε:

«Η υπόθεση έχει φύγει για την Εισαγγελία. Το ένα κορίτσι έχει σπασμένο δάχτυλο».