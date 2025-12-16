Σε σφοδρή κριτική εναντίον της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού προχώρησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026. Η πολιτική αρχηγός επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στον ρόλο της στην Εξεταστική Επιτροπή, χωρίς να κάνει μνεία στο δυστύχημα των Τεμπών, όπως συνήθιζε μέχρι πρότινος σε ανάλογες ομιλίες.

Ειδικότερα, η κ. Κωνσταντοπούλου περιέγραψε σε έντονο ύφος την πίεση και τις απειλές που, όπως υποστήριξε, δέχτηκε από τον Γιώργο Ξυλούρη (τον επονομαζόμενο «Φραπέ») κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής. Όπως τόνισε: «Όσους Ξυλούρηδες και “Φραπέδες” κι αν στείλει ο πρωθυπουργός για να με απειλήσουν, εγώ δεν θα σταματήσω», επιμένοντας ότι η προσπάθεια εκφοβισμού δεν θα την ανακόψει.

Στην ομιλία της, η κ. Κωνσταντοπούλου υπαινίχθηκε παράλληλα ότι η εξάπλωση της ευλογιάς των προβάτων συνδέεται με σχέδιο της κυβέρνησης για συγκάλυψη των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναφερόμενη στους αγρότες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ο μέσος άνθρωπος αγωνίζεται για να βγάλει το ψωμί του. Οι αγρότες βιώνουν κανονική τραγωδία, έχοντας από την εποχή του Ιανού και του Ντάνιελ κατεστραμμένα και μπαζωμένα τα χωράφια τους. Έχοντας υποστεί την άγρια σφαγή των ζώων τους με γενοκτονικού τύπου σφαγές. Θανάτωση όλων των κοπαδιών. Και διαβάζει κανείς μέσα στους διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τους κηφήνες της ΝΔ να λένε μήπως πρέπει να “σπείρουν καμία ευλογιά”. Και διερωτάται κανείς. Σπείρανε κάποια ευλογιά;»

Στη συνέχεια συνέδεσε ευθέως την υπόθεση με κακοδιαχείριση δημοσίου χρήματος και συγκάλυψη: «Εξυπηρετεί τον σχεδιασμό συγκάλυψης ενός ακόμα σκανδάλου η ανεξέλεγκτη ευλογία που ηθελημένα δεν ελήφθησαν τα αναγκαία μέτρα; Οι πραγματικοί αγρότες είναι αυτοί που θυμούνται τον ήχο του βήματός τους, το κρύο και τη χαρά που έχουν όταν ευημερούν. Είναι συνεπώς συνδεδεμένο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την ακραία κακοδιαχείριση του δημόσιου χρήματος».

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε επίσης στην αγωγή που της έχει καταθέσει η βουλευτής Μαρία Συρεγγέλα (που εκτελεί και χρέη προεδρεύουσας στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ) και εξέφρασε τη διαφωνία της για συγκεκριμένη προσφυγή στη Δικαιοσύνη: «Με καταγγέλλει η Συρεγγέλα γιατί δημοσίευσα τις δικές της πομπές. Στο δικό της γραφείο υποδέχθηκε τη Σεμερτζίδου. Αν τώρα αισθάνεται άσχημα γιατί απέκρυψε τις σχέσεις; Γιατί απέκρυψε τη σχέση με το πρόσωπο που εξεταζόταν και έκλεινε τα μικρόφωνα στην αντιπολίτευση για να προστατεύσει το πρόσωπο που ήξερε προσωπικά;».