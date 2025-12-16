Αλλαγή στάσης παρουσιάζει το εκλογικό σώμα σε σχέση με το 2024, στην ερώτηση αν η κυβέρνηση θα πρέπει να προκηρύξει πρόωρες εκλογές εντός του 2026 ή να ολοκληρώσει κανονικά τη θητεία της και οι εκλογές να γίνουν στο τέλος της τετραετίας το 2027.

Ειδικότερα, σε αντίθεση, με το 2024, που το 27% ζητούσε πρόωρες εκλογές, σήμερα υπέρ της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες τάσσεται το 52,2% έναντι 45,4% που συνεχίζει να επιθυμεί εκλογές στο τέλος της τετραετίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά 90,1, υπέρ των πρόωρων εκλογών δηλώνει το 24,6% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.

Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα θετικές γνώμες καταγράφονται στο 26,2%, έναντι 68% αρνητικών, με την απήχησή του να είναι εντονότερη στις ηλικίες έως 39 ετών, στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ωστόσο, ξεκαθαρίζεται πως πρόκειται για δείκτη δημοφιλίας που δεν πρέπει να ταυτίζεται με την πιθανή εκλογική επιρροή ενός νέου κόμματος Τσίπρα.

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, παρατηρείται ότι η Νέα Δημοκρατία αθροίζοντας το πολύ και αρκετά πιθανό ενδεχόμενο, σχηματοποιεί μία δεξαμενή της τάξης του 30,2% με τη σίγουρη ψήφο να καταγράφεται στο 18%.

Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ που διαθέτει μία δεξαμενή της τάξης του 21,4% με το 10,1% να εμφανίζεται ως σκληρός πυρήνας. Η Πλεύση Ελευθερίας φτάνει στο 16,3% με πολύ ισχυρό το 8,3% και η Ελληνική Λύση στο 13,8% με σχετικά χαμηλή, όμως, υψηλή βεβαιότητα της τάξης του 5,4%.

Για τα νέα κόμματα που πιθανώς σχηματιστούν, το κόμμα Τσίπρα καταγράφει πολύ ισχυρή πιθανότητα από το 9,1%, το οποίο επεκτείνεται έως και το 19,4%, ενώ ένα κόμμα με επικεφαλής την κυρία Καρυστιανού καταγράφει μία σημαντική δυνητική ψήφο του 20,8%, με το πολύ πιθανό, ωστόσο, να είναι στο 7,6%.