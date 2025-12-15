Τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά και τα γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό που σημάδεψαν το 2025, καταγράφει το ετήσιο βαρόμετρο της GPO για τα Παραπολιτικά FM, ενώ ανατυπώνει και τις προσδοκίες των πολιτών για το 2026.

Ο πρώτος δείκτης αφορά τη συνολική πορεία της χώρας, με το 35,3% να δηλώνει ότι αυτή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ποσοστό μειωμένο κατά επτά περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη απάντηση του 2024, με το ποσοστό όσων απαντούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση να αυξάνεται από το 54,4% του 2024 στο 64,6% σήμερα.

Αντίστοιχη μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά καταγράφεται και στο ποσοστό όσων δηλώνουν ότι το 2025 ήταν μία καλή χρονιά για τη χώρα συνολικά, με 35,2% έναντι 41,7% του 2024.

Στην κορυφή της κατάταξης των πολιτικών προσώπων αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνοντας ποσοστό 25,5%. Ακολουθούν ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 17,2%, ο Αλέξης Τσίπρας με 16,3%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 10,3%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Μαρία Καρυστιανού με 7,9%.

Σε ό,τι αφορά τα γεγονότα που σημάδεψαν τη χώρα, οι πολίτες ξεχώρισαν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό (40,6%). Ακολούθησαν οι πανελλαδικές συγκεντρώσεις για την τραγωδία των Τεμπών (27,6%), οι ενεργειακές συμφωνίες που υπέγραψε η χώρα (11,8%), οι αγροτικές κινητοποιήσεις (7,4%), καθώς και η πρόσφατη εκλογή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών στη θέση του προέδρου του Eurogroup (7,3%).

Στα σημαντικότερα διεθνή γεγονότα της χρονιάς, οι ερωτώμενοι ανέδειξαν ως κορυφαίο το τέλος των εχθροπραξιών στη Γάζα, με ποσοστό 33%. Ακολουθούν η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (26,8%), οι παρεμβάσεις του προέδρου Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία (18%) και η επιβολή εμπορικών δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες (8,2%).

Ως προς την οικονομική κατάσταση της χώρας το 22,2% περιμένει βελτίωση του οικονομικού κλίματος, το 30% στασιμότητα και το 47,1% επιδείνωση.

Σε προσωπικό επίπεδο το 21,7% περιμένει βελτίωση των οικονομικών του, το 42,3% σταθερότητα και το 33,5% επιδείνωση.

Στο κορυφαίο ζήτημα των τελευταίων ημερών, αυτό των αγροτικών κινητοποιήσεων, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της τάξης του 85,1% θεωρεί δίκαια τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Ίσως, όμως, πιο σημαντικό εύρημα είναι το 64,8% που δικαιολογεί τη μορφή των κινητοποιήσεων, που περιλαμβάνουν και το κλείσιμο των εθνικών οδών.

Σε αυτή τη φάση, οι αγροτικές διεκδικήσεις φαίνεται να έχουν την ανοχή της υπόλοιπης ελληνικής κοινωνίας, που σε συνδυασμό με όλα όσα αποκαλύπτονται γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναγνωρίζει το δίκιο των κινητοποιήσεων και τοποθετείται φιλικά απέναντι στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Απόρροια του συνολικού κλίματος είναι η μείωση του ποσοστού του κυβερνώντος κόμματος κατά 1,5%, με τη ΝΔ να καταγράφεται για τον τελευταίο μήνα του έτους στην πρόθεση ψήφου στο 23,7% έναντι 25,2% του προηγούμενου μήνα. Στο 12,3% το ΠΑΣΟΚ από 12,6%, σταθερά στην τρίτη θέση με διψήφιο ποσοστό 10,1% η Ελληνική Λύση, ενώ κερδισμένη του τελευταίου διαστήματος εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας, που βλέπει τα ποσοστά της να ανεβαίνουν πάλι από το 5,8% του Νοεμβρίου στο 8,5%.