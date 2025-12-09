Η Prorata πραγματοποίησε δημοσκόπηση για τη Ναυτεμπορική TV με ερώτημα τη στάση των πολιτών προς τον Αλέξη Τσίπρα, μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης», όπου άφησε να εννοηθεί ότι θα δημιουργήσει νέο κόμμα.

Πιο αναλυτικά, στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσει κάποιος ένα κόμμα Τσίπρα, το 22% αποτελεί δυνητική δεξαμενή, καθώς το 9% είναι βέβαιο και το 13% ότι είναι σχετικά πιθανό. Τουναντίον, το 75% αντιμετωπίζει αρνητικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Στο ερώτημα για το πολιτικό του στίγμα, το 37% πιστεύει ότι δεν έχει, ένα 10% το χαρακτηρίζει κεντρώο, κεντροαριστερό ένα 35% και ως αριστερό ένα 12%.

Επίσης, το 29% δηλώνει ότι η πιθανή επιστροφή Τσίπρα τον θυμώνει, το 21% απαντά ότι τον αφήνει αδιάφορο, το 13% λέει ότι τον κάνει να ελπίζει, το 12% αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο αυτό με περιέργεια, το 11% δηλώνει ότι τον θλίβει, το 10% ότι τον φοβίζει και μόλις ένα 3% απαντά ότι τον χαροποιεί.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Στην πρώτη δημοσκόπηση που έγινε μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης», οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απάντησαν στο αν εντοπίζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στον Αλέξη Τσίπρα.

Το 16% θεωρεί ότι μπορεί να αισθανθεί τις ανησυχίες των απλών ανθρώπων, το 13% ότι είναι ακέραιος. Μόλις 1% τον χαρακτηρίζει συνεπή, 3% ειλικρινή και 4% αποτελεσματικό.

Ωστόσο, η ασυνέπεια αποτελεί το βασικό του μειονέκτημα σύμφωνα με το 43%, «η ανειλικρίνεια» απαντά το 30%, «η έλλειψη φρέσκων ιδεών» θεωρεί το 15%, «η αναποτελεσματικότητα» το 14%.