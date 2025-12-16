Στο επίκεντρο της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας στη Γαλλία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες το έντονο ενδιαφέρον ομάδων της Ligue 1 για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ναντ και Μαρσέιγ παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Μαροκινού επιθετικού του Ολυμπιακού, τον οποίο θεωρούν ιδανική λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη γραμμή κρούσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Footmercato», η Ναντ ήταν η πρώτη που κινήθηκε επίσημα, καταθέτοντας πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ στους «ερυθρόλευκους». Ωστόσο, η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν άμεση και αρνητική, καθώς οι Πειραιώτες αξιώνουν ποσό διπλάσιο για την παραχώρηση του πρώτου σκόρερ της Super League.

Όπως σημειώνει το γαλλικό μέσο, η κίνηση της Ναντ είχε στόχο να προλάβει τη Μαρσέιγ, η οποία εδώ και αρκετό καιρό έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον έμπειρο φορ. Η ομάδα της Μασσαλίας, πάντως, εμφανίζεται διχασμένη ως προς τον τρόπο που θα χειριστεί την υπόθεση. Από τη μία πλευρά, επιθυμεί έντονα να ενισχυθεί άμεσα με έναν παίκτη που σκοράρει με συνέπεια, από την άλλη όμως θεωρεί υψηλό το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ, ειδικά για ποδοσφαιριστή της ηλικίας του Ελ Κααμπί, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.

Αυτό το δεδομένο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Μαρσέιγ να επιλέξει την αναμονή, προκειμένου να τον αποκτήσει ως ελεύθερο, σενάριο που συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες σύμφωνα με τα γαλλικά ρεπορτάζ. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, η διοίκηση του συλλόγου δεν προτίθεται να προχωρήσει σε υπερβολικές δαπάνες κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ιδιαίτερα για παίκτες με περιορισμένο χρονικό ορίζοντα συμβολαίου.

Θυμίζουμε πάντως, πως ο Ολυμπιακός εργάζεται για την ανανέωση συμβολαίου του Μαροκινού φορ, με τον παίκτη να είναι ενθουσιασμένος με την παρουσία του στην Ελλάδα. Οι δυο πλευρές έχουν έρθει ήδη σε επαφές, ώστε η συνεργασία τους να ανανεωθεί.