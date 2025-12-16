Οι τηλεθεατές της βρετανικής εκπομπής «This Morning» άφησαν πλήθος σχολίων στα social media, χαρακτηρίζοντας «δύσκολη στην παρακολούθηση» τη συνέντευξη των «εξαντλημένων και εκνευρισμένων γονιών» των θαυματουργών τετράδυμων.

Οι γονείς φιλοξενήθηκαν από τους παρουσιαστές Ντέρμοτ Ο’Λίρι και Τζόσι Γκίμπσον, μιλώντας για τα σχέδιά τους για τα Χριστούγεννα, αφού κατάφεραν επιτέλους να φέρουν στο σπίτι και τα τέσσερα μωρά τους μετά από πολύμηνη νοσηλεία στο νοσοκομείο. Η Τζόντι Κίλι, 33 ετών, και ο σύντροφός της Λάιντ Ντάριεν, 31 ετών, από το Νορθάμπτον, υποδέχτηκαν τον Μάιο τις τρεις κόρες τους, Ξυλιάνα, Ξύλα και Ξύλια, καθώς και τον γιο τους Ξύρι.

Ωστόσο, τα τέσσερα μωρά γεννήθηκαν μόλις στις 25 εβδομάδες κύησης, με τη μικρότερη κόρη, την Ξύλα, να ζυγίζει μόλις 490 γραμμάρια. Για τον λόγο αυτό, μέχρι πρότινος νοσηλεύονταν σε μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών (NICU). Η οικογένεια επανενώθηκε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, καθώς οι γονείς, που έχουν επίσης και τις δύο μεγαλύτερες κόρες του Λάιντ, κατάφεραν να πάρουν τα μωρά στο σπίτι τον Νοέμβριο.

Μιλώντας για το πώς αντέδρασαν συναισθηματικά στο «θαύμα», η Τζόντι εξήγησε: «Όταν το μάθαμε, ήμασταν απίστευτα σοκαρισμένοι, δεν μπορούσα να μιλήσω. Αρχικά νομίζαμε ότι ήταν τρίδυμα και ανταλλάξαμε ρόλους, ο μπαμπάς έμεινε άφωνος και εγώ γελούσα, γιατί δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Όταν μάθαμε ότι ήταν τέσσερα, απλώς αλλάξαμε ξανά. Σκεφτόμουν: “Πώς στο καλό τα βγάζεις πέρα με τέσσερα μωρά;“. Ήταν τεράστιο σοκ. Στις 7 εβδομάδες μάθαμε ότι ήταν τρία και στις 12 ότι ήταν τέσσερα».

Σύμφωνα με όσα εκτιμούν οι γιατροί, η Τζόντι αρχικά συνέλαβε τρίδυμα και στη συνέχεια η μικρότερη κόρη, η Ξύλα, συνελήφθη λίγο αργότερα από τα αδέλφια της. Αυτό είναι δυνατό μέσω ενός σπάνιου τύπου σύλληψης που ονομάζεται υπερσυλληψία (superfetation), κατά την οποία ένα ωάριο γονιμοποιείται και εμφυτεύεται στη μήτρα για δεύτερη φορά, λίγες ημέρες ή εβδομάδες μετά την πρώτη σύλληψη. Το φαινόμενο θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο, με ελάχιστες περιπτώσεις καταγεγραμμένες στη διεθνή ιατρική βιβλιογραφία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τον Καναδά.

Η υπερσυλληψία αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών για το νεότερο μωρό, καθώς υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα πρόωρου τοκετού. Παράλληλα, τα τετράδυμα που συλλαμβάνονται φυσικά είναι επίσης εξαιρετικά σπάνια, με τις πιθανότητες να υπολογίζονται περίπου σε μία στις 700.000 κυήσεις. «Η Ξύλα ήταν μικρότερη και αυτό πιστεύουν οι γιατροί, ότι συνελήφθη λίγο αργότερα», εξήγησε η Τζόντι, αφήνοντας εμφανώς έκπληκτους τους παρουσιαστές, τον 52χρονο Ντέρμοτ και τη 40χρονη Τζόσι.

Όταν ρωτήθηκαν πώς τα καταφέρνουν στην καθημερινότητα, ο πατέρας Λάιντ απάντησε λιτά: «Απλώς πρέπει να συνεχίσουμε». Οι γονείς αποκάλυψαν ότι χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 30 πάνες την ημέρα, ενώ ο ύπνος έχει γίνει πολυτέλεια. Όπως ανέφερε η Τζόντι: «Μια κακή νύχτα είναι όταν ξυπνάνε όλοι ξεχωριστά και είμαι κυριολεκτικά όλη την ώρα όρθια. Μια πολύ καλή νύχτα είναι όταν ξυπνάνε περίπου την ίδια ώρα και ξανακοιμούνται. Διαφέρει εντελώς, αλλά πλέον δεν κοιμόμαστε πολύ».

Τα μωρά, που νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο Τζον Ράντκλιφ στην Οξφόρδη, έχουν πλέον πάρει εξιτήριο και θα μπορέσουν να περάσουν τα Χριστούγεννα στο σπίτι, σύμφωνα με την Daily Mail. Ωστόσο, πολλοί τηλεθεατές παραδέχτηκαν ότι εξεπλάγησαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σχολιάζοντας πόσο «εξαντλημένοι» έδειχναν οι γονείς. Κάποιοι αναρωτήθηκαν «γιατί βρίσκονται στην εκπομπή», ενώ είχαν να φροντίσουν τέσσερα νεογέννητα.

«Αυτό το ζευγάρι δείχνει σοκαρισμένο», έγραψε ένας χρήστης, με έναν άλλο να συμφωνεί: «Γιατί είναι στην εκπομπή; Είναι ξεκάθαρα και οι δύο εξαντλημένοι. Όλη η συνέντευξη μοιάζει κουραστική». «Ο καημένος ο πατέρας δείχνει τελείως εκτός», πρόσθεσε ένας τρίτος, ενώ άλλος έγραψε: «Είναι καλά ο μπαμπάς;». «Οι γονείς φαίνονται κάπως… δεν ξέρω… σαν να μην αντέχουν άλλο», σχολίασε κάποιος επίσης, με έναν έκτο να απαντά: «Έχουν γεμάτα τα χέρια τους!». «Εξαντλημένος άνθρωπος ή ήδη αποσυνδεδεμένος. Αυτή η συνέντευξη ήταν δύσκολη ακόμα και να τη δεις…», έγραψε άλλος τηλεθεατής.