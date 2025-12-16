Ένα απαράδεκτο περιστατικό σημειώθηκε μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στη Ράγιο Βαγιεκάνο και την Μπέτις, με πρωταγωνιστή τον Αϊτόρ Ρουίμπαλ. Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της Σεβίλλης έγινε αποδέκτης ομοφοβικής επίθεσης από οπαδό, την ώρα που παραχωρούσε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Ο αγώνας στο «Βαγιέκας» ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ (0-0), αποτέλεσμα που επέτρεψε στην Μπέτις να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη με έναν σημαντικό βαθμό, παραμένοντας σε τροχιά ευρωπαϊκών θέσεων. Παρ’ όλα αυτά, τα αγωνιστικά πέρασαν σε δεύτερη μοίρα λόγω του απαράδεκτου συμβάντος που ακολούθησε.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του Ρουίμπαλ, ένας οπαδός από την εξέδρα απηύθυνε προς τον ποδοσφαιριστή ένα προσβλητικό σχόλιο, λέγοντάς του «βάψε τα νύχια σου», αναφορά που στόχευε στο προσωπικό του στυλ και χαρακτηρίστηκε ως ομοφοβική επίθεση. Ο αμυντικός της Μπέτις αντέδρασε άμεσα και δεν άφησε τη φράση αναπάντητη, απευθυνόμενος στον φίλαθλο με την έκφραση «άντε, ομοφοβικέ».

Σε δηλώσεις που έκανε αργότερα πάντως, ο Ρουίμπαλ επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους περιστατικά είναι δυστυχώς συνηθισμένα και πως δεν σκοπεύει να τους δώσει μεγαλύτερη διάσταση. «Δεν είναι κάτι σοβαρό, συμβαίνει συνεχώς σε όλα τα γήπεδα. Δεν ασχολούμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας να υποβαθμίσει το γεγονός.