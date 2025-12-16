Αύξηση νοσηλειών και σοβαρότερη νόσηση, αναμένεται με το το νέο εξελισσόμενο στέλεχος της γρίπης Α (H3N2), γνωστό και ως «υποστέλεχος Κ», σύμφωνα με τον καθηγητή Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γκίκα Μαγιορκίνη, ο οποίος τόνισε ότι «δεν θα επιστρέψουμε σε μέτρα που είχαν ληφθεί επί COVID, οπότε δεν υπάρχει σοβαρός λόγος ανησυχίας».

Όπως είπε, «το συγκεκριμένο υποστέλεχος διαφέρει από αυτό που περιμένουν κάθε χρόνο, καθώς είναι πιο μεταδοτικό και διαφεύγει από την ανοσία που έχουμε από τα προηγούμενα έτη. Ετσι αναμένουμε εποχή γρίπης πιο έντονη φέτος», τόνισε.

Τα συμπτώματα

Σχετικά με τα συμπτώματα ο Γκίκας Μαγιορκίνης είπε πως «δεν διαφέρουν από τα συμπτώματα των άλλων στελεχών, ωστόσο το βασικο στοιχείο που μας ανησυχεί είναι ότι θα προκαλέσει πολλές λοιμώξεις συγχρόνως και μπορει να οδηγησει σε προβλήματα στα νοσοκομεία».

«Περιμένουμε διπλάσια ή και τριπλάσια κίνηση στα νοσοκομεία, αλλά σε καμία περίπτωση επιπέδου COVID», είπε συγκεκριμένα.

Σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη, το πρώτο σύμπτωμα είναι πυρετός, πόνος στα οστά και κομάρες ενώ ακολουθούν σταδιακά ο πονόλαιμος και το συνάχι.

Ο κ. Μαγιορκίνης υπενθυμίζει ότι ο εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό εργαλείο έναντι της σοβαρής νόσησης από γρίπη, τονίζοντας τη σημαντικότητα του εμβολιασμού σε άτομα άνω των 60 και σε παιδιά κάτω των 5 ετών.