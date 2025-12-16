Σοβαρές φθορές προκάλεσαν άγνωστοι κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ενιαίο Λύκειο Χερσονήσου, στο Ηράκλειο Κρήτης, με αποτέλεσμα σήμερα τα μαθήματα να μην πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία, αλλά μέσω τηλεκπαίδευσης.

Οι δράστες έσπασαν τζαμαρίες και παράθυρα του σχολικού συγκροτήματος για να εισέλθουν στο κτίριο, ενώ προχώρησαν και σε εισβολή στα γραφεία των καθηγητών και της διευθύντριας.

Παράλληλα, προκάλεσαν ζημιές σε αίθουσες διδασκαλίας και στις τουαλέτες του σχολείου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών, δεν φαίνεται να έχουν αφαιρεθεί αντικείμενα.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, αστυνομικές δυνάμεις της Χερσονήσου έφτασαν από νωρίς το πρωί στο σχολείο και έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Για λόγους ασφαλείας, καθώς σε πολλά σημεία υπάρχουν θραύσματα γυαλιών, αλλά και για να διευκολυνθεί το έργο των Αρχών, αποφασίστηκε τα μαθήματα να διεξαχθούν σήμερα εξ αποστάσεως.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο Δήμος Χερσονήσου, ενώ αναμένεται άμεσα η έναρξη εργασιών αποκατάστασης, ώστε το σχολείο να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στην κανονική του λειτουργία.