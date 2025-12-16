Οι αγώνες των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για τη 16η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζουν σο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (16/12).

Στις 19:45 οι «πράσινοι», οι οποίοι είναι στο 9-6, θα κοντραριστούν με τη Φενέρ που είναι στο 9-5, ενώ στις 21:15 οι «ερυθρόλευκοι» που είναι στο 8-6 υποδέχονται τη Βαλένθια που έχει ανέβει στη 2η θέση με 10-5.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κιουταϊσι – Περιστέρι FIBA Europe Cup

18:00 Novasports Prime Ντουμπάι – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σολνόκι – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Προκριματικά Eurobasket Γυναικών

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός Euroleague

21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Βαλένθια Euroleague

21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών

22:00 Novasports 6HD Παρί – Μπαρτσελόνα Euroleague