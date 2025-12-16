Μακάβριο εύρημα μέσα σε αυτοκίνητο που καιγόταν, εντόπισαν πυροσβέστες από το κλιμάκιο Πολυδρόσου το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport, μέσα στο όχημα βρέθηκε απανθρακωμένο ένα άτομο.

Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι καιγόταν σπίτι στη Μαριολάτα Φωκίδας, το οποίο ανήκε στον άνθρωπο που είναι και ιδιοκτήτης του καμένου οχήματος.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν και στα δύο συμβάντα.

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τα γεγονότα μην μπορώντας να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας.