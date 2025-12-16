Η δέσμευση των δύο ηγετών, του προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, ότι στόχος τους είναι η επίλυση του Κυπριακού με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, «δεν είναι μικρό επίτευγμα», λέει σε αποκλειστική συνέντευξή της στον «Φιλελεύθερο» η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία, Άνχελα Ολγκίν.

Η ίδια θεωρεί επίσης ότι οι συζητήσεις για την ουσία του Κυπριακού και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) είναι αλληλένδετες και αλληλοενισχυόμενες.

Σε ό,τι αφορά μια νέα άτυπη διάσκεψη 5+1, θεωρεί ότι «αυτή τη στιγμή θα ήταν πρόωρο να προταθεί ένα χρονοδιάγραμμα» και υποδεικνύει πως μια τέτοια συνάντηση «πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και να έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να προωθήσει τη διαδικασία».

Η κ. Ολγκίν χαρακτηρίζει ειλικρινή τη συζήτηση μεταξύ των ηγετών την περασμένη βδομάδα υποδεικνύοντας ότι για πρώτη φορά σε περισσότερα από πέντε χρόνια πραγματοποιήθηκε συζήτηση για βασικά πολιτικά ζητήματα. Για την αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν ότι στόχος τους είναι η επίλυση του Κυπριακού με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η προσωπική απεσταλμένη τονίζει ότι μια τέτοια δέσμευση δεν είχε εκφραστεί από τους ηγέτες από το 2020. «Αυτό δεν είναι μικρό επίτευγμα», αναφέρει.

Η κ. Ολγκίν σημειώνει στη συνέντευξή της στον «Φ» ότι ο ρόλος των εκπροσώπων των ηγετών θα είναι καθοριστικός για την αποτελεσματική προετοιμασία των μελλοντικών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο ηγετών.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα καταβληθούν πιο συστηματικές και προσανατολισμένες στα αποτελέσματα προσπάθειες σε επίπεδο διαπραγματευτών, ώστε οι ηγέτες να μπορούν να επικεντρωθούν περισσότερο στην ουσία κατά τις μελλοντικές συναντήσεις τους.

«Αυτό που χρειάζεται περισσότερο τώρα είναι η διατήρηση της πολιτικής βούλησης, η συνέπεια και η σαφής προθυμία για ουσιαστική συμμετοχή. Και οι δύο ηγέτες έχουν σημαντική ευθύνη απέναντι στις κοινότητές τους και θα είναι απαραίτητο να επιδείξουν αποφασιστικότητα, ευελιξία και ηγετικό πνεύμα στην επόμενη περίοδο», αναφέρει η αξιωματούχος των ΗΕ.

Σημειώνει εξάλλου ότι ο ΟΗΕ μπορεί να συμβάλει στη διευκόλυνση, αλλά τελικά είναι οι ηγέτες που πρέπει να καθοδηγήσουν και να συμφωνήσουν.

Σε ό,τι αφορά τα ΜΟΕ, η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ αναφέρει ότι η συμφωνία και η εφαρμογή τους είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει στους δύο ηγέτες να ασχοληθούν με τα βασικά ουσιαστικά ζητήματα. Ταυτόχρονα όμως επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για ΜΟΕ δεν μπορεί να συνεχιστούν επ’ αόριστον χωρίς να συζητηθεί το περιεχόμενο από τους ηγέτες.

Απαντώντας σε ερώτηση τονίζει ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα για να ενισχυθεί η αρχική δυναμική και να δημιουργηθεί ένα πραγματικό κλίμα εμπιστοσύνης που θα επιτρέψει στον Γενικό Γραμματέα να συγκαλέσει μια άτυπη συνάντηση 5+1.

«Μια συνάντηση 5+1 είναι σίγουρα ένα από τα πιθανά επόμενα βήματα, αλλά αυτή τη στιγμή θα ήταν πρόωρο να προταθεί ένα χρονοδιάγραμμα. Το σημαντικό είναι ότι μια τέτοια συνάντηση πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και να έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να προωθήσει τη διαδικασία. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας μου με τους ηγέτες και τις εγγυήτριες δυνάμεις», αναφέρει.

Για το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και τις συχνές της συναντήσεις με αυτήν, η κ. Ολγκίν σημειώνει ότι η κοινωνία των πολιτών είναι ένας ουσιαστικός εταίρος σε κάθε ειρηνευτική διαδικασία και ότι ακούει μια έντονη επιθυμία για σταθερότητα, ασφάλεια και ένα μέλλον στο οποίο η επόμενη γενιά θα μπορεί να ζήσει με πολύ περισσότερες ευκαιρίες.

Σημειώνει επίσης το ρόλο της νεοσυσταθείσας επιτροπής για τη νεολαία χαρακτηρίζοντας το έργο της «εξαιρετική πηγή έμπνευσης για όλους».

Η κ. Ολγκίν αναφέρει σε άλλο σημείο της συνέντευξής της στον «Φ» ότι ο ΓΓ της ζήτησε να διερευνήσει κάθε δυνατότητα, να ενθαρρύνει την εποικοδομητική συνεργασία και να βοηθήσει στη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την επανέναρξη των συνομιλιών με σκοπό.

«Υπάρχει πάντα ελπίδα όταν οι πλευρές είναι πρόθυμες να συνεργαστούν. Ο Γενικός Γραμματέας και εγώ θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά θα εξαρτηθεί εξ ολοκλήρου από τους ηγέτες και όλους τους Κύπριους αν θα προχωρήσουν στον δρόμο προς τη διαρκή ειρήνη και ευημερία», αναφέρει.

Η κ. Ολγκίν επαναλαμβάνει ότι ο ρόλος του ΟΗΕ είναι να συνοδεύει τα μέρη, όχι να επιβάλλει λύσεις, και η επιτυχία της διαδικασίας εξαρτάται τελικά από την αποφασιστικότητα τόσο των ηγετών όσο και όλων των Κυπρίων.