Αγωγή αναμένεται να καταθέσει η Μαρία Συρεγγέλα, κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή φωτογραφίες που έδειξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, στις οποίες εμφανίζεται η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μαζί με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Όπως αναπαρήγαγε το «Buongiorno» στο Mega, η Μαρία Συρεγγέλα είπε: «Σαφώς προχωράω σε αγωγή. Για ποιο λόγο; Διότι, όπως είπε, έχει πάθει μια εμμονή μαζί μου τις τελευταίες μέρες η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν συνεργάτιδα στο γραφείο μου. Είπε ότι κάνω παρέα με κακοποιά στοιχεία».

Σχετικά με τη φωτογραφία με την κ. Σεμερτζίδου, η κ. Συρεγγέλα ανέφερε: «Της απάντησα εκείνη την ημέρα της κ. Κωνσταντοπούλου. Αν μπούμε στη λογική να ποινικοποιούμε τις φωτογραφίες, θα πρέπει τότε όλοι οι πολιτικοί πριν βγάλουν φωτογραφία να ζητάμε: ποινικό μητρώο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Και στο κάτω κάτω η κ. Κωνσταντοπούλου που βγαίνει τόσο υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών, η ίδια θεωρεί για τον εαυτό της ότι θα πρέπει ως δικηγόρος, και εγώ της το αναγνωρίζω, να υπερασπίζεται οποιονδήποτε κακοποιό σε εισαγωγικά, αλλά αυτό όμως δεν μπαίνει στη λογική για τους υπόλοιπους. Εγώ δεν έχω υπερασπιστεί ποτέ βιαστή», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι ένταση σημειώθηκε και στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη στη Μαρία Συρεγγέλα, είπε «σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν».