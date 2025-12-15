Αγωγή σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναμένεται να υποβάλει η Μαρία Συρεγγέλα, με αφορμή τις φωτογραφίες που έδειξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, στην Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία φέρονται να απεικονίζονται η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη, η κ. Συρεγγέλα είπε: «Επειδή έχει βγει άπειρες φορές σε εκπομπές και στη Βουλή και έχει συκοφαντήσει ότι είχα συνεργάτη την κ. Σεμερτζίδου, κάτι που δεν ισχύει, έχει και μια φωτογραφία της κ. Σεμερτζίδου με άλλες κυρίες».

Μάλιστα όπως είπε αν εκδικαστούν χρήματα θα πάνε σε φορείς.

Σημειώνεται πως η πρόθεση της Μαρίας Συρεγγέλα να προχωρήσει σε αγωγή κατά της κ. Κωνσταντοπούλου, έρχεται μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σεξιστική επίθεση έγινε όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας, ξεκίνησε να ερωτά και η προεδρεύουσα Μαρία Συρεγγέλα παρενέβη. Τότε, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναξε: «Σιγά μη σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Συρεγγέλα!».

Αναφερόμενη στην επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η κ. Συρεγγέλα είπε: «Η κ. Κωνσταντοπούλου τρέφεται από την ένταση που δημιουργεί η ίδια. Ο λόγος της μόνο πολιτικός δεν είναι. Αν είχε ειπωθεί στην ίδια αυτή η σεξιστική έκφραση, θα είχε βγει σε όλες τις εκπομπές».

H Ζωή Κωνσταντοπούλου από την πλευρά της, έκανε λόγο για «ταξική επίθεση» και όχι «σεξιστική», για το επεισόδιο στην Εξεταστική. «Είναι ταξική και όχι σεξιστική έκφραση. Από τις γυναίκες της κλωστοϋφαντουργίας, οι οποίες δεν φορούσαν καλσόν. Ήταν είτε ξυπόλυτες είτε φορούσαν χοντρές κάλτσες. Αυτά εις γνώσιν και σε απάντηση. Έχω δώσει στη ζωή μου διαχρονικά πολλές μάχες για να αφήσω να κακοποιούν την Ιστορία κάποιοι ακραίοι σεξιστές», είπε.