Ζωή Κωνσταντοπούλου και Μαρία Συρεγγέλα συγκρούστηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή την κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη.

Λίγο μετά την κόντρα της Πλεύσης Ελευθερίας με τον Φραπέ, ήρθε η σειρά του Κώστα Μπάρκα να απευθύνει ερωτήσεις προς τον δεύτερο. Τότε, παρενέβη η κα.Κωνσταντοπούλου σε μια απάντηση του Ξυλούρη, με τη Μαρία Συρεγγέλα να ζητά να σταματήσει, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Κωνσταντοπούλου.

Ακολουθεί ο διάλογος:

Μπάρκας: Είναι σκάνδαλο η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Ξυλούρης: Όχι.

Μπ: Τι είπατε;

Ξυλ: Όχι.

Μπ: Το λέτε μέσα απ τα μουστάκια σας και δεν ακούμε.

Ξυλ: Και τι να κάμω; Να ξυρίσω το μουστάκι τώρα στα γεράματα;

Κωνσταντοπούλου: Απειλείτε κύριε;

Συρεγγέλα: Σας παρακαλώ. Τον λόγο έχει ο κ. Μπάρκας

Κων: Μην σκίσετε κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα. Τον αφήνετε να απειλεί.

«Επιφυλάσσομαι για τα δικαιώματά μου»

Την αντίδραση της αντιπροέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Μαρίας Συρεγγέλα προκάλεσε η νέα επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος της η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σε δήλωσή της η κ. Συρεγγέλα επισημαίνει: «Μέσα σε έξι ημέρες η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πει χωρίς ίχνος ντροπής έξι φορές το ίδιο ψέμα. Είναι θλιβερή η μικροπολιτική της εμμονή σε βάρος μου -λόγω φυσικά της θέσης μου ως αντιπροέδρου της Εξεταστικής-, αλλά δεν θα μείνει πλέον αναπάντητη η συκοφαντία της».

Η αντιπαράθεση μεταξύ της κ. Συρεγγέλα και της κ. Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε κατά την εξέταση του Χρήστου Μαγειρία, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ισχυρίστηκε ότι η μάρτυρας Πόπη Σεμερτζίδου ήταν στέλεχος του γραφείου της κ. Συρεγγέλα, με την αντιπρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να διαψεύδει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς.

Μάλιστα σε δήλωσή της στις 4 Δεκεμβρίου η κ. Συρεγγέλα είχε επισημάνει: «Σήμερα έγινε επίθεση στο πρόσωπό μου, ως προεδρεύουσας της Εξεταστικής Επιτροπής, από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία ψεύδεται για ακόμη μία φορά ενώπιον της ελληνικής αντιπροσωπίας. Πριν από λίγες ώρες ισχυρίστηκε ότι η μάρτυρας, κ. Σεμερτζίδου, υπήρξε στέλεχος του γραφείου μου, κάτι που σαφώς και δεν ισχύει.

Είτε ως υφυπουργός, είτε ως βουλευτής, είτε ως Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, προερχόμενη από μια λαϊκή παράταξη, συναντώ κόσμο και στον δρόμο και στο γραφείο μου και δεν εμφανίζομαι με ολογράμματα και AI στους ψηφοφόρους.

Ζήτησα από την κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία έφτιαξε μια ιστορία και με αποκάλεσε διαπλεκόμενη, να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη. Διότι καλό είναι κάποια στιγμή η κα Κωνσταντοπούλου να συναντηθεί με την αλήθεια.

Με θέματα που αφορούν την αξιοπιστία και την ακεραιότητα μου δεν θα επιτρέψω να παίζει κανείς και καμία. Διαφορετικά, επιφυλάσσομαι για τα δικαιώματά μου».

Η αντίδραση της ΝΔ

«Η δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρρεγέλα -“μη σκίσετε κανένα καλτσόν”- αποτελεί μια απροκάλυπτα σεξιστική και μειωτική επίθεση από μια πολιτικό που εμφανίζεται δήθεν ως πολέμια του σεξισμού. Αντί για πολιτικό επιχείρημα, η κ. Κωνσταντοπούλου επέλεξε μια φράση που προσβάλλει ευθέως όλες τις γυναίκες που συμμετέχουν στη δημόσια ζωή», αναφέρει σε δήλωσή της η ΝΔ.

Σημειώνει, μάλιστα, ότι η στάση της, «αναδεικνύει την απόλυτη υποκρισία μιας πολιτικού που καταγγέλλει δήθεν διαρκώς τους άλλους, ενώ η ίδια χρησιμοποιεί τα πιο παρωχημένα έμφυλα στερεότυπα».

Στην ίδια δήλωση σημειώνεται ότι «προκαλεί εντύπωση η απόλυτη σιωπή των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και δη της Μιλένας Αποστολάκη και Ευαγγελίας Λιακούλη, οι οποίες δεν βρήκαν ούτε μία λέξη να πουν για μια τόσο καθαρή και απροκάλυπτη σεξιστική προσβολή. Η σιωπή αυτή ισοδυναμεί με ταύτιση. Αντιθέτως», προστίθεται στην ίδια δήλωση, «ο ΣΥΡΙΖΑ, δια του Κώστα Μπάρκα, έσπευσε να καταγγείλει τη φράση της κ. Κωνσταντοπούλου, αναγνωρίζοντας τον προσβλητικό της χαρακτήρα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή στη θέση ότι κάθε μορφή σεξισμού είναι απολύτως απαράδεκτη. Σε μια περίοδο που η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα, σεβασμό και πολιτικό πολιτισμό, τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές» καταλήγει η ΝΔ στη δήλωσή της.

Σημειώνεται ότι η εισηγήτρια της μειοψηφίας, και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μ. Αποστολάκη, κατά την επανάληψη της διακοπείσας συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής, καταδίκασε τις «λεκτικές επιθέσεις», που έχουν «σεξιστικό περιεχόμενο, όπως αυτή που ακούστηκε».