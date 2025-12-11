«Το “φραπέ” αλλού – Έχω όνομα και είμαι χριστιανός ορθόδοξος»

Με ένταση, διακοπές και τη χρήση του «δικαιώματος της σιωπής» πραγματοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, του επονομαζόμενου «Φραπέ», στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η σημερινή παρουσία του κ. Γιώργου Ξυλούρη στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική για την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία και για την αδυναμία του να δώσει πειστικές εξηγήσεις. Από την πρώτη στιγμή επέλεξε την πλήρη άρνηση συνεργασίας, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τη φράση «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» και αποφεύγοντας οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα της Εξεταστικής Επιτροπής», αναφέρουν πηγές της ΝΔ, σύμφωνα με τις οποίες «παρότι σιώπησε για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, έσπευσε να απαντήσει μόνο όταν η συζήτηση αφορούσε την κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημασία της περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου της».

«Η επιλεκτική αυτή στάση του κ. Ξυλούρη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το τι επιδιώκει να αποκρύψει και ποια ευθύνη θέλει να αποφύγει», σημειώνουν οι πηγές της ΝΔ.

«Την ίδια ώρα, όμως, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κάνουν ότι δεν γνωρίζουν αν είναι πράγματι ύποπτος, μολονότι στην προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει ο Ευρωπαίος εισαγγελέας κ. Δ. Μουζάκης, ο κ. Ξυλούρης χαρακτηρίζεται ως «ηγετικό στέλεχος» της εγκληματικής οργάνωσης» επισημαίνουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν: «Προφανώς, είτε δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν τη δικογραφία είτε παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν για ένα βίντεο στο TikTok».

Τέλος, τονίζουν ότι «η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στο έργο της Βουλής. Ως εκ τούτου, για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω».

Σημειώνεται πως ο κ. Ξυλούρης, προσερχόμενος στην αίθουσα του Κοινοβουλίου που συνεδριάζει η Εξεταστική Επιτροπή, κατέθεσε υπόμνημα στο οποίο ανέφερε ότι «θα αποδειχθεί στο μέλλον ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα» και κατέστησε σαφές πως δεν απαντά σε ερωτήσεις επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής. Υποστήριξε δε ότι έχει στοχοποιηθεί άδικα και ότι η δημόσια έκθεσή του τον έχει οδηγήσει σε προσωπικό και οικογενειακό αδιέξοδο. «Δεν μπορώ να απαντήσω για κάτι που δεν γνωρίζω», ανέφερε, προσθέτοντας: «επειδή έχω και εγώ τα δικαιώματα μου θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσω σε κανένα ερώτημα, είναι θέμα τιμής της δικής μου και της οικογένειάς μου». Με αυτή τη διατύπωση, προανήγγειλε επί της ουσίας ότι θα αξιοποιήσει πλήρως το δικαίωμα σιωπής.

«Το “φραπέ” αλλού – Έχω όνομα και είμαι χριστιανός ορθόδοξος»

Ένταση επικράτησε όταν ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, υπέβαλε ερωτήσεις στον Γιώργο Ξυλούρη.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος τόνισε πως δεν γίνεται ο μάρτυρας να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής εφόσον δεν είναι ύποπτος και δεν έχει κληθεί από τις Αρχές να καταθέσει.

Στην αποστροφή του Νάσου Ηλιόπουλου περί «Φραπέ», ο Γιώργος Ξυλούρης αντέδρασε έντονα λέγοντας «το “Φραπέ” αλλού! Είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος και έχω όνομα». Με τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς να τον εγκαλεί και να του ζητά να χαμηλώσει τον τόνο του και να μην κουνάει το χέρι του απειλητικά.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς τον ρώτησε αν έχει κερδίσει τυχερά παιχνίδια.

Ηλιόπουλος: Έχετε παίξει τζόκερ;

Ξυλούρης: Εγώ δεν παίζω τζόκερ

Ηλιόπουλος: Με αυτά που ακούμε θα σας ζητούσα τους 5 τυχερούς αριθμούς

Ξυλούρης: Και να τους είχα σε εσένα θα τους έδινα;

Τι απάντησε στη Μιλένα Αποστολάκη

Τον λόγο πήρε και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Μιλένα Αποστολάκη η οποία υπέβαλε ερωτήσεις σχετικά με τους διαλόγους που βρίσκονται στην δικογραφία. Ωστόσο ο μάρτυρας απέφυγε να απαντήσει στα περισσότερα ερωτήματα επιμένοντας για μια ακόμη φορά στο δικαίωμα της σιωπής.

Αποστολάκη: Ελέγχεστε από Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και βρέθηκαν εκατομμύρια ευρώ. Πολυτελή αυτοκίνητα, πολλά εκατομμύρια και παράληψη υποχρέωσης να καταθέσετε πόθεν έσχες.

Ξυλούρης: Ήταν λάθος μου να μην καταθέσω πόθεν έσχες. Το έχω τακτοποιήσω. Αν μπορείτε δώστε μου και την έκθεση του Βουρλιώτη να ενημερωθώ. Ακούω από δημοσιογράφους για 2,5 εκατομμύρια ευρώ που βρέθηκαν. Δεν ξέρω την έκθεση

Αποστολάκη: Σε μια συνομιλία σας με τον Ζερβό εμφανίζεστε πολύ εκνευρισμένος

Ξυλούρης: Ποτέ δεν έχω μιλήσει με τον Ζερβό. Δεν μιλάμε. Είναι ψεύτικη αν υπάρχει τέτοια συνομιλία.

Αποστολάκη: Στις 21.12.2024 μιλάτε με τον Παπακωνσταντίνου για τον σύλλογο από το Κιάτο. Και λέτε ότι πληρώσατε 220.000 ευρώ. Που τα βρήκατε;

Ξυλούρης: Από εκεί να καταλάβατε. Πλήρωσαν συμμετοχή σύνολο 22.000 ευρώ και γράφουν εκεί για 220.000 ευρώ. Οι συνομιλίες αυτές είναι ψεύτικες.

Τέλος, όταν η βουλευτής κάλεσε τον μάρτυρα να πει την προσωπική του άποψη για τον λόγο που το όνομά του προστέθηκε στην δικογραφία είπε: «Από τότε που έκανα μήνυση στην Τυχεροπούλου ξεκίνησαν όλα».